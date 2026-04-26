Alex (13) ze Sokolova odešel s odpadky a zmizel: Policie vyhlásila pátrání
Policie ze Sokolova pátrá po třináctiletém Alexovi. V sobotu 25. dubna odešel vyhodit odpadky a už se nevrátil domů. Pohřešování oznámila jeho matka.
V sobotu 25. dubna kolem jedné hodiny odpoledne v Sokolově odešel Alexandr Kratochvíla vyhodit smetí a už se nevrátil domů! Zmizení nahlásila jeho maminka. Podle popisu měl na sobě v době zmizení šedé kraťasy, tričko a modrou košili.
„Chlapec je přibližně 160 cm vysoké střední postavy, má středně dlouhé hnědočerné vlasy a modré oči,“ popsala policie. „V případě jakýchkoliv informací k pohřešovanému chlapci volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu,“ dodala.
Podle serveru Novinky se chlapec už několikrát zatoulal a přišel domů později, nikdy to ale netrvalo tak dlouho.
