Pátrání po seniorovi z Nymburka: Silný diabetik je v ohrožení
Policisté hledají 67letého Milana Holuba z Nymburka, který je silný diabetik. Pohřešovaný je od odpoledne 24. dubna, kdy se měl dostavit na dialýzu. Může být kvůli svým zdravotním potížím v ohrožení života, uvedla na webu mluvčí krajské policie Vlasta Suchánková. Policisté prosí veřejnost o pomoc při pátrání.
Pohřešovaný muž musí třikrát týdně podstupovat dialýzu. „Současně je silný diabetik, má tzv. pumpu, která mu dávkuje inzulín. Ale není zřejmé, zda je plná. Z domova odešel s jednou francouzskou holí, běžně ale chodí se dvěma. Doma zanechal i mobilní telefon,“ sdělili policisté.
Hledaný je asi 175 až 180 centimetrů vysoký. Má střední postavu, krátké šedé vlasy a vousy a zelené oči. Na sobě měl naposledy zřejmě zelenomodrou šusťákovou bundu, modré rifle a modré sportovní boty. Jakékoli informace o pohřešovaném mohou lidé oznámit policii na bezplatnou linku 158.
