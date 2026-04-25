Pátrání po seniorovi z Nymburka: Silný diabetik je v ohrožení

Autor: ČTK - 
25. dubna 2026
08:30

Policisté hledají 67letého Milana Holuba z Nymburka, který je silný diabetik. Pohřešovaný je od odpoledne 24. dubna, kdy se měl dostavit na dialýzu. Může být kvůli svým zdravotním potížím v ohrožení života, uvedla na webu mluvčí krajské policie Vlasta Suchánková. Policisté prosí veřejnost o pomoc při pátrání.

Pohřešovaný muž musí třikrát týdně podstupovat dialýzu. „Současně je silný diabetik, má tzv. pumpu, která mu dávkuje inzulín. Ale není zřejmé, zda je plná. Z domova odešel s jednou francouzskou holí, běžně ale chodí se dvěma. Doma zanechal i mobilní telefon,“ sdělili policisté.

Hledaný je asi 175 až 180 centimetrů vysoký. Má střední postavu, krátké šedé vlasy a vousy a zelené oči. Na sobě měl naposledy zřejmě zelenomodrou šusťákovou bundu, modré rifle a modré sportovní boty. Jakékoli informace o pohřešovaném mohou lidé oznámit policii na bezplatnou linku 158.

