Poslední loučení s významným polárníkem Jakešem (†75): Dojemná slova na parte
Na začátku dubna tragicky zahynul významný český polárník Miroslav Jakeš. V minulosti se v přírodních podmínkách mnohokrát dostal do život ohrožujících situací. Poslední se mu stala osudnou. Rozloučení proběhne 27. dubna. Na parte se objevila dojemná slova, připomínající Jakešovu lásku k Špicberkům i zimě.
Inženýr Miroslav Jakeš (†75) patřil mezi významné české polárníky. Zemřel v pátek 3. dubna při své sólové výpravě na Špicberky, které miloval a vracel se na ně opakovaně. Záchranáři jeho tělo našli po několika dnech pátrání v ledovcové trhlině hluboké zhruba 20 metrů. Při nebezpečných výpravách za dobrodružstvím bojoval v minulosti o svůj život už několikrát.
Například při sólovém přechodu Grónska v roce 1996 se pohyboval bez povolení, bez navigačních přístrojů i bez odpovídajícího vybavení. V nehostinném prostředí neměl možnost přivolat pomoc a nikdo nevěděl, kde se nachází. „Totální samorost. Sólista, osobitý chlap, který si na všechno přicházel vlastním fungováním metodou pokus – omyl,“ popsal českého dobrodruha Jakeše dokumentarista Petr Horký.
V pátek 24. dubna rodina zveřejnila parte. „Odešel jsi tam, kde led a ticho vládnou, kde obzor splývá s nekonečnou dálkou chladnou. Špicberky, které jsi tolik miloval, si tě navždy do své náruče vzaly – a my tě neseme v srdcích dál,“ napsala rodina dojemné verše v úvodu.
„S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým smutnou zprávu, že zemřel náš drahý manžel, tatínek, dědeček, švagr a strýc,“ sdělila dále. Poslední rozloučení proběhne v pondělí 27. dubna v 15 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.
Za projevenou soustrast poděkovala manželka Zdeňka, dcera Aneta s manželem, syn Martin s manželkou, švagr s švagrovou i tři vnoučátka.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.