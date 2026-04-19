Otrávené skleničky kojenecké výživy: Byl v nich nalezen jed na krysy!
Rakouská policie vydala varování před kojeneckou výživou značky HiPP, která může být otrávená. Nebezpečné skleničky se podle úřadů mohly dostat i do Česka a na Slovensko, kde je nyní intenzivně prověřují bezpečnostní složky.
Rakouská policie varuje před kojeneckou výživou HiPP, která může být otrávená. Podezřelé skleničky se podle ní našly i v Česku a na Slovensku a první laboratorní rozbory u nich ukázaly obsah jedovaté přísady. Podle vyšetřovatelů za vším stojí vyděrač, který měl potraviny úmyslně kontaminovat.
V Rakousku kriminalisté spolkové země Burgenland zajistili podezřelou skleničku dětské výživy „mrkev s bramborem“ o hmotnosti 190 gramů. Nebezpečný nález nahlásil zákazník, informuje rakouská policie.
Lidé mohou skleničky poznat podle bílé nálepky s červeným kruhem na dně a podle již otevřeného či poškozeného víčka, chybějícího bezpečnostního uzávěru nebo neobvyklého zápachu, uvedla rakouská policie.
Pokud máte kojeneckou výživu HiPP s tímto označením nebo zaznamenáte jakékoli podezřelé znaky, výrobek neotvírejte ani nekonzumujte, neukládejte ho mezi ostatní potraviny (případně s ním manipulujte v rukavicích) a následně si důkladně umyjte ruce mýdlem alespoň 30 sekund, zejména před kontaktem s dětmi.
Ministerstvo zdravotnictví ověřuje informace o zřejmě otrávené dětské výživě, řeší to hygienici i potravinářská inspekce, řekla mluvčí ministerstva.
