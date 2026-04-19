Otrávené skleničky kojenecké výživy: Byl v nich nalezen jed na krysy!

V kojenecké výživě byl nalezen jed.
V kojenecké výživě byl nalezen jed.  (Autor: Profimedia)
Aktualizováno -
19. dubna 2026
10:29
Autor: ČTK - 
19. dubna 2026
09:35

Rakouská policie vydala varování před kojeneckou výživou značky HiPP, která může být otrávená. Nebezpečné skleničky se podle úřadů mohly dostat i do Česka a na Slovensko, kde je nyní intenzivně prověřují bezpečnostní složky.

Rakouská policie varuje před kojeneckou výživou HiPP, která může být otrávená. Podezřelé skleničky se podle ní našly i v Česku a na Slovensku a první laboratorní rozbory u nich ukázaly obsah jedovaté přísady. Podle vyšetřovatelů za vším stojí vyděrač, který měl potraviny úmyslně kontaminovat. 

V Rakousku kriminalisté spolkové země Burgenland zajistili podezřelou skleničku dětské výživy „mrkev s bramborem“ o hmotnosti 190 gramů. Nebezpečný nález nahlásil zákazník, informuje rakouská policie.

Lidé mohou skleničky poznat podle bílé nálepky s červeným kruhem na dně a podle již otevřeného či poškozeného víčka, chybějícího bezpečnostního uzávěru nebo neobvyklého zápachu, uvedla rakouská policie.

Pokud máte kojeneckou výživu HiPP s tímto označením nebo zaznamenáte jakékoli podezřelé znaky, výrobek neotvírejte ani nekonzumujte, neukládejte ho mezi ostatní potraviny (případně s ním manipulujte v rukavicích) a následně si důkladně umyjte ruce mýdlem alespoň 30 sekund, zejména před kontaktem s dětmi.

Ministerstvo zdravotnictví ověřuje informace o zřejmě otrávené dětské výživě, řeší to hygienici i potravinářská inspekce, řekla mluvčí ministerstva.

Témata:
varováníkojenecká výživaotrávené jídlopolicieČeskoSlovenskoČeská tisková kancelářjedvýživa
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

