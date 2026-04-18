Svět děsí „škola znásilňování“: 62 milionů mužů za měsíc radilo, jak zneuctít partnerky!
Světem hýbe internetový skandál, který vyšel na světlo na koncem března. Zahrnuje několik webových stránek a chatových skupin, kde si muži směňují nahé fotky žen, radí si, jak je co nejlépe zneužít a přidávají obsah zachycující i samotné sexuální násilí. Stránky s podobným obsahem zaznamenaly za měsíc 62 milionů přístupů.
O případu jako první informovala americká televizní stanice CNN. Její reportéři podnikli asi měsíc dlouhé vyšetřování v utajení, během kterého pózovali jako běžní uživatelé a infiltrovali několik skupin se společnou tematikou. A tou je sexuální zneužívání žen, především ve spánku. Jedná se o takzvaný „Sleep content“.
Konkrétně se zaměřili na pornografickou stránku Motherless a dnes již zaniklou skupinu na Telegramu pojmenovanou „Zzz“. Webová stránka Motherless se na první pohled zdála jako úplně běžná stránka s pornografií, redaktoři však rychle zjistili, že mnoho videí obsahuje spící ženy. Během února měla stránka 62 milionů přístupů.
Telegramová chatovací skupina však byla ještě horší. V době, kdy se do ní reportérům podařilo dostat, čítala asi tisícovku členů. Novináři se k ní dostali po doporučení jednoho z uživatelů webu Motherless. Obsahy konverzací byly vážně děsivé. „Prodávám uspávací drogy. Tekutina bez chuti a zápachu, pošlu kamkoliv na světě,“ napsal například jeden ze členů. „Vaše žena nic neucítí, ani si nic nebude pamatovat,“ dodal.
Nevědomé sdílení rodiny
Poslední poznámka odhalila jednu z nejhorších stránek celé operace. Sleep content totiž často spočívá v tom, že oběť je pod vlivem drog. Násilník pak může v klidu celý akt natáčet anebo přizvat další. Podobný případ se odehrál například ve Francii. Giselle Pelicotovou tam její manžel během let nechal znásilnit více než sedmdesáti muži.
Videa ve skupině zpravidla zachycovala muže, kteří nejprve svým ženám nadzdvihli víčko a ukázali tak, že spí. Dále je buď natáčeli nahé anebo rovnou sexuálně zneužili. Jedním z členů skupiny je i Polák vystupující pod jménem Piotr. I on sdílel videa, na nichž má údajně být jeho manželka.
Muži na Telegramu kromě videí samotných činů sdíleli i návody, jak nejlépe uspat a svázat oběť. „Stačí dva prášky na spaní a trochu alkoholu. Když je pití víc, může stačit jen jedna tableta,“ popsal Piotr chladnokrevně. Jeho žena prý nic netuší, skrývání před ní je však podle něj nejtěžší částí. Zjištěné informace předala redakce policii. Ta Piotra minulý týden zadržela pro podezření ze znásilnění. Hrozí mu mezi třemi a dvaceti lety vězení.
Problém i u nás?!
Podobnou síť odkryla novinářka Apolena Rychlíková bohužel i u nás už začátkem loňského roku. Se svými kolegy se během šesti týdnů dostala do hlubin českého Discordu a objevila podobné skupiny, jako byla ta na Telegramu. Popsala nechutné praktiky, které na takových soukromých serverech probíhají. Lidé si mění nahé fotky sester, na videu nad nimi onanují. S materiály se navíc hojně obchoduje. Během měsíce a půl v utajení narazila bohužel i na dětskou pornografii a videa jasně zachycující znásilnění.
