V autě známého rappera našli rozřezanou dívku (†14)! „Nevinného“ D4vd teď zatkli kvůli vraždě!
V září minulého roku policie v Los Angeles našla v kufru Tesly známého rappera D4vd rozřezané tělo teprve 14leté dívky. Umělec byl dlouho z obliga a nic nenasvědčovalo tomu, že by měl být do vraždy zapojený. Po půl roce přichází zvrat. Policie ho vyvedla z vily v Hollywoodu v poutech, nyní je ve vazbě.
V září loňského roku obdržela policie stížnost ze dvora odstavených vozidel v americkém Los Angeles ohledně silného zápachu linoucího se z kufru jednoho z aut. Po otevření došla k šokujícímu zjištění. Ve vozidle se nacházely ostatky dívky uložené v pytlích. Tělo bylo rozřezané a v pokročilém stádiu rozkladu.
Vyšetřovatelé zahájili pátrání a zjistili, že je Tesla registrovaná na známého rappera D4vd. Umělec s vlastním jménem David Anthony Burke (20) tvrdil, že s ostatky nemá nic společného a spolupracoval s policií. Kriminalisté později potvrdili, že rapper nepatří mezi podezřelé, jelikož měl být v domě kruté vraždy na koncertním turné.
Mrtvou identifikovali jako mladou dívku Celeste Rivas Hernandezovou (†14), která byla nahlášená jako pohřešovaná už v roce 2024, informoval server The Guardian. Dívka žila asi 120 kilometrů od místa nálezu a nebylo to poprvé, co utekla z domova. Krátce po nálezu těla D4vd zrušil své americké turné.
Nyní kriminalisté přicházejí s novým zvratem. Dostali povolení k domovní prohlídce rappera a zabavili mu notebook. Ve čtvrtek 17. dubna policie informovala veřejnost o zatčení umělce v jeho vile v Hollywoodu pro podezření ze spáchání vraždy. Davida vzali do vazby bez možnosti propuštění na kauci, uvedlo BBC.
Podle serveru The Sun advokáti upozornili, že se jedná pouze o podezření a jsou přesvědčení, že vyšetřování prokáže rapperovu nevinu. „Prokurátoři přezkoumají fakta a důkazy, aby zjistili, zda existují dostatečné důkazy pro podání obvinění,“ stojí v prohlášení. Prozatím je hudební hvězda zatčená a o dalších postupech se rozhodne na základě vyšetřování.
