V autě známého rappera našli rozřezanou dívku (†14)! „Nevinného“ D4vd teď zatkli kvůli vraždě!

Autor: Nicole Kučerová 
18. dubna 2026
05:00

V září minulého roku policie v Los Angeles našla v kufru Tesly známého rappera D4vd rozřezané tělo teprve 14leté dívky. Umělec byl dlouho z obliga a nic nenasvědčovalo tomu, že by měl být do vraždy zapojený. Po půl roce přichází zvrat. Policie ho vyvedla z vily v Hollywoodu v poutech, nyní je ve vazbě.

V  září loňského roku obdržela policie stížnost ze dvora odstavených vozidel v americkém Los Angeles ohledně silného zápachu linoucího se z kufru jednoho z aut. Po otevření došla k šokujícímu zjištění. Ve vozidle se nacházely ostatky dívky uložené v pytlích. Tělo bylo rozřezané a v pokročilém stádiu rozkladu.

Vyšetřovatelé zahájili pátrání a zjistili, že je Tesla registrovaná na známého rappera D4vd. Umělec s vlastním jménem David Anthony Burke (20) tvrdil, že s ostatky nemá nic společného a spolupracoval s policií. Kriminalisté později potvrdili, že rapper nepatří mezi podezřelé, jelikož měl být v domě kruté vraždy na koncertním turné.

Mrtvou identifikovali jako mladou dívku Celeste Rivas Hernandezovou (†14), která byla nahlášená jako pohřešovaná už v roce 2024, informoval server The Guardian. Dívka žila asi 120 kilometrů od místa nálezu a nebylo to poprvé, co utekla z domova. Krátce po nálezu těla D4vd zrušil své americké turné. 

Nyní kriminalisté přicházejí s novým zvratem. Dostali povolení k domovní prohlídce rappera a zabavili mu notebook. Ve čtvrtek 17. dubna policie informovala veřejnost o zatčení umělce v jeho vile v Hollywoodu pro podezření ze spáchání vraždy. Davida vzali do vazby bez možnosti propuštění na kauci, uvedlo BBC.

Podle serveru The Sun advokáti upozornili, že se jedná pouze o podezření a jsou přesvědčení, že vyšetřování prokáže rapperovu nevinu. „Prokurátoři přezkoumají fakta a důkazy, aby zjistili, zda existují dostatečné důkazy pro podání obvinění,“ stojí v prohlášení.  Prozatím je hudební hvězda zatčená a o dalších postupech se rozhodne na základě vyšetřování.

Osoby v pátrání

Články odjinud

Mrazivé tajemství si vzal Jan Potměšil (†60) do hrobu
Mrazivé tajemství si vzal Jan Potměšil (†60) do hrobu
Aha!
Nejslavnější trapasy ve StarDance: Odhalená pozadí, tanec bez zvuku i zmatky při vyřazování
Nejslavnější trapasy ve StarDance: Odhalená pozadí, tanec bez zvuku i zmatky při vyřazování
Dáma.cz
Děti podle horoskopu: Kozorozi. Malé slečny milují svět dospělých, páni kluci oplývají pořádkumilovností
Děti podle horoskopu: Kozorozi. Malé slečny milují svět dospělých, páni kluci oplývají pořádkumilovností
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Zbrojení jako motor ekonomiky. Česko může získat nový průmyslový pilíř
Zbrojení jako motor ekonomiky. Česko může získat nový průmyslový pilíř
e15
Rozjel se hon na Zadražila. V boji obě „S“, blíží se historický přestup z Hradce?
Rozjel se hon na Zadražila. V boji obě „S“, blíží se historický přestup z Hradce?
iSport
Proč Orbán prohrál? Překvapivá čísla ukazují, že Maďarsko volilo úplně jinak než dřív
Proč Orbán prohrál? Překvapivá čísla ukazují, že Maďarsko volilo úplně jinak než dřív
Reflex
Irská kuchyně: Od rituálního chleba barmbrack až po nejlepší ústřice na celém světě
Irská kuchyně: Od rituálního chleba barmbrack až po nejlepší ústřice na celém světě
Lidé a země