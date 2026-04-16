Dvojčata pobodala děti ve školce použitou injekční stříkačkou: Lidé osočují učitelku!
Běžný den ve slovenské školce, v obci Sereď, se pro rodiče, zaměstnance i děti během chvilky proměnil v noční můru. Dvojčata z údajné problémové rodiny přinesla použité injekční stříkačky! Následně si měla hrát na doktory a popíchat minimálně sedm dětí. Matka se přiznala, že stříkačky mají doma běžně, lidé přesto osočují učitelku.
Mateřská školka v obci Sereď na Slovensku řešila ve středu 15. března děsivou situaci. Dvojčata z údajné problémové rodiny měla do školky přinést použité injekční stříkačky. V rámci hry na doktora měla dvojčata infekční jehlou pobodat nejméně sedm dětí!
Jakmile to zjistili zaměstnanci školky, začali okamžitě jednat. „Hned jsem volala na sociálku a státní policii. Zkontrolovali jsme všechny děti, byla jim poskytnutá první pomoc, takže se všechno dezinfikovalo,“ popsala ředitelka Beáta Lukáčová pro Plus Jeden Deň. „Zachraňovali jsme, komu bylo ublíženo. Každé dítě bylo ošetřené, každé rodině jsem zavolala, co se stalo,“ dodala.
Dvojčata injekční stříkačky měla přinést přímo z domova. „Matka mi do telefonu přiznala, že takové stříkačky mají doma, děti se k tomu dostanou běžně. Děti té matky, zřejmě narkomanky, jsou také popíchané,“ uvedla ředitelka pro TV Markíza.
Mateřská školka na sociálních sítích sklidila vlnu kritiky, směřovanou především k učitelce. „Osočovat paní učitelku, že to neviděla, není namístě,“ vzkázala ředitelka. Policie uvedla, že nadále prověřuje všechny okolnosti, včetně výslechu matky.
