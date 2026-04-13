Pátrání po Kláře (14) z Pelhřimovska: Nevrátila se ze školy

Pohřešovaná dívka z Pehlřimovska  (Autor: Policie ČR)
Autor: ČTK - 
13. dubna 2026
21:25

Policie na Vysočině pátrá po Kláře (14) z Pelhřimovska. V pondělí 13. dubna odpoledne odešla ze školy v Senožatech a nepřišla domů. Policie o pátrání informovala večer na síti X, kde zveřejnila i fotografii hledané.

Dívka je štíhlá, vysoká 160 centimetrů, má středně dlouhé hnědé vlasy a tmavší růžové brýle. Na sobě má černé tepláky s bílými pruhy a dlouhou žlutou bundu. Informace o hledané dívce mohou lidé policii sdělit na lince 158.

Osoby v pátrání

