Policie pátrá po Adamovi (13) z Kroměříže: Naposledy ho viděli v parku

Autor: ČTK - 
13. dubna 2026
14:51

Policie pátrá po teprve třináctiletém Adamovi Talčíkovi z Kroměříže, který se po odchodu do školy nevrátil domů. Naposledy byl spatřen o dva dny později v Bezručově parku, kde se po něm slehla zem. Policisté varují, že by se mohl pohybovat v Kroměříži a okolí, a žádají veřejnost o pomoc při jeho nalezení.

Policie vyhlásila pátrání po třináctiletém Adamu Talčíkovi z Kroměříže. Chlapec v pátek 10. dubna ráno odešel do školy a od té doby se nevrátil domů. Naposledy byl spatřen v neděli 12. dubna dopoledne v kroměřížském Bezručově parku. Pravděpodobně se pohybuje v Kroměříži a blízkém okolí, kde se může zdržovat ve společnosti svých kamarádů, uvedl v pondělní tiskové zprávě policejní mluvčí Radomír Šiška.

Chlapec je podle policie asi 160 centimetrů vysoký, hubené postavy, má krátké černé vlasy a tmavě hnědé oči. „Naposledy byl oblečen do černé mikiny s kapucí a tmavě modrým potiskem, černé vesty a tmavě modrých tepláků. Pohybuje se na černé koloběžce a má černou helmu. Měl by mít s sebou černo-bílou aktovku,“ uvedl mluvčí.

Jakékoliv informace, které by mohly vést k nalezení pohřešovaného chlapce, přijme policie na tísňové lince 158, případně na kterémkoli policejním oddělení.

