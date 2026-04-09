Obří požár průmyslové haly na Semilsku: Vlaky na trati stojí
Požár z průmyslové haly s kovovýrobou na Semilsku se rozšířil i na přilehlou louku. Zasahují desítky hasičů z Libereckého a Královéhradeckého kraje. Kvůli požáru zastavila Správa železnic provoz vlaků na nedaleké trati.
U obce Horka u Staré Paky na Semilsku hoří průmyslová hala, hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu, uvedli okolo 17:30 na síti X. Na místě zasahují jednotky z Libereckého a sousedního Královéhradeckého kraje i hasiči Správy železnic.
Průmyslová hala je v blízkosti regionální železniční trati, Správa železnic proto zastavila provoz vlaků v úseku Horka u Staré Paky - Mostek, informoval novináře mluvčí SŽ pro mimořádnosti Martin Kavka.
„Zasahujeme u požáru průmyslového objektu v Horce u Staré Paky. Byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu,“ uvedli hasiči Libereckého kraje, kterým pomáhá i sedm jednotek hasičů z Královéhradeckého kraje.
