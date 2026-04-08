Neobvyklý zásah záchranářů: Na Vysočině zasahovali v jedoucím rychlíku
Záchranáři na Vysočině čelili o víkendu nelehké výzvě. Zachraňovali pacienta v jedoucím vlaku! Díky profesionalitě a perfektní logistice neměl vlak ani minutu zpoždění a osobu v ohrožení se podařilo v pořádku převézt do nemocnice.
Tísňová linka přijala během velikonočního víkendu hlášení o cestujícím s akutním astmatickým záchvatem v rychlíku. Nejbližší zastávka byla zrovna na rekonstruovaném nádraží Jihlava-město a pro záchranáře nebylo možné se jakýmkoliv způsobem se sanitkou k vagonu dostat.
Když nešlo dostat pacienta ke zdravotníkům, museli zdravotníci za pacientem. Záchranáři popadli batohy, nastoupili a za jízdy ve vlaku poskytli osobě potřebnou péči včetně inhalační a intravenózní terapie, uvedla záchranná služba na sociálních sítích.
Po příjezdu na hlavní nádraží, kde byl přístup k vlaku jednodušší, dostali záchranáři pacienta do sanitky. Díky profesionalitě, rychlému jednání a skvělé logistice cestující dostal potřebnou péči a vlak neztratil ani minutu! V komentářích pod příspěvkem se strhla lavina obdivu.
„Když se sejdou lidi, kteří mají pod čepicí, tak se dějou zázraky (…),“ vyjádřil se jeden z uživatelů. „Myslím, že IZS je díky jeho členům jedna z největších cenností, které v ČR máme,“ napsala další.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.