Neobvyklý zásah záchranářů: Na Vysočině zasahovali v jedoucím rychlíku

Záchrana cestujícího v rychlíku na Vysočině
Záchrana cestujícího v rychlíku na Vysočině
Záchrana cestujícího v rychlíku na Vysočině
Záchrana cestujícího v rychlíku na Vysočině
Záchrana cestujícího v rychlíku na Vysočině
Autor: Nicole Kučerová - 
8. dubna 2026
14:20

Záchranáři na Vysočině čelili o víkendu nelehké výzvě. Zachraňovali pacienta v jedoucím vlaku! Díky profesionalitě a perfektní logistice neměl vlak ani minutu zpoždění a osobu v ohrožení se podařilo v pořádku převézt do nemocnice.

Tísňová linka přijala během velikonočního víkendu hlášení o cestujícím s akutním astmatickým záchvatem v rychlíku. Nejbližší zastávka byla zrovna na rekonstruovaném nádraží Jihlava-město a pro záchranáře nebylo možné se jakýmkoliv způsobem se sanitkou k vagonu dostat.

Když nešlo dostat pacienta ke zdravotníkům, museli zdravotníci za pacientem. Záchranáři popadli batohy, nastoupili a za jízdy ve vlaku poskytli osobě potřebnou péči včetně inhalační a intravenózní terapie, uvedla záchranná služba na sociálních sítích.

Po příjezdu na hlavní nádraží, kde byl přístup k vlaku jednodušší, dostali záchranáři pacienta do sanitky. Díky profesionalitě, rychlému jednání a skvělé logistice cestující dostal potřebnou péči a vlak neztratil ani minutu! V komentářích pod příspěvkem se strhla lavina obdivu.

„Když se sejdou lidi, kteří mají pod čepicí, tak se dějou zázraky (…),“ vyjádřil se jeden z uživatelů. „Myslím, že IZS je díky jeho členům jedna z největších cenností, které v ČR máme,“ napsala další.

Video  Očima policie v zásahu u vlakového neštěstí u Zlivi  - Policie ČR
Video se připravuje ...
Záchrana cestujícího v rychlíku na Vysočině
Záchrana cestujícího v rychlíku na Vysočině
Záchrana cestujícího v rychlíku na Vysočině
Záchrana cestujícího v rychlíku na Vysočině
Záchrana cestujícího v rychlíku na Vysočině

Témata:
vlakrychlíkzáchvatnádražíastmaVysočinaJihlavahlavní nádražíČeskoKraj Vysočinalogistikapacient
Nicole Kučerová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
