Ornitologové našli ostatky na Liberecku: Patřily pohřešovanému Marku J.
U česko-polských hranic na Liberecku došlo k velmi znepokojivému nálezu. Ornitologové objevili při pozorování ptáků u řeky Smědé lidské ostatky. Provedená soudní pitva potvrdila, že se jedná o 48 letého muže Marka J., po kterém policisté marně pátrali od 5. července 2025.
O případu informovala stanice CNN Prima News. Ostatky nalezli ornitologové v zákrutu řeky Smědá nedaleko obce Černousy. Vyšetřovatelé nařídili soudní pitvu, která přinesla odpovědi ohledně totožnosti oběti a vyloučila, že by na jeho smrti měla podíl druhá osoba.
Nalezené tělo patřilo pohřešovanému Marku J. z Frýdlantu. Táta dvou dětí záhadně zmizel 4. července loňského roku. Ten den zrovna zasáhl část republiky výpadek elektřiny, takzvaný blackout. Marek se vydal pomoct bratrovi se dřevem a domů se vydal pěšky. Během asi 13kilometrové trasy se po něm však slehla zem.
Pátrání se loni v létě zúčastnily desítky policistů a dobrovolníků. Při hledání využívali fotopasti, sonar a pečlivý mapovací systém. Ani tak se však Marka bohužel objevit nepodařilo. „Marek má dvě děti a přítelkyni, každý den na něj čekají a doufají, že se vrátí domů,“ popsala loni v srpnu neteř.
Je to moc smutné,ale rodina by měla aspoň jasno a možná další naději.