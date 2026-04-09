Ornitologové našli ostatky na Liberecku: Patřily pohřešovanému Marku J.

Ornitologové našli u řeky na Liberecku lidské ostatky
Ostatky našli ornitologové v těchto oblastech
Policie nařídila soudní pitvu
Aktualizováno -
9. dubna 2026
09:05
Autor: Kamil Morávek - 
7. dubna 2026
13:10

U česko-polských hranic na Liberecku došlo k velmi znepokojivému nálezu. Ornitologové objevili při pozorování ptáků u řeky Smědé lidské ostatky. Provedená soudní pitva potvrdila, že se jedná o 48 letého muže Marka J., po kterém policisté marně pátrali od 5. července 2025.

O případu informovala stanice CNN Prima News. Ostatky nalezli ornitologové v zákrutu řeky Smědá nedaleko obce Černousy. Vyšetřovatelé nařídili soudní pitvu, která přinesla odpovědi ohledně totožnosti oběti a vyloučila, že by na jeho smrti měla podíl druhá osoba.

Nalezené tělo patřilo pohřešovanému Marku J. z Frýdlantu. Táta dvou dětí záhadně zmizel 4. července loňského roku. Ten den zrovna zasáhl část republiky výpadek elektřiny, takzvaný blackout. Marek se vydal pomoct bratrovi se dřevem a domů se vydal pěšky. Během asi 13kilometrové trasy se po něm však slehla zem.

Pátrání se loni v létě zúčastnily desítky policistů a dobrovolníků. Při hledání využívali fotopasti, sonar a pečlivý mapovací systém. Ani tak se však Marka bohužel objevit nepodařilo. „Marek má dvě děti a přítelkyni, každý den na něj čekají a doufají, že se vrátí domů,“ popsala loni v srpnu neteř. 

Video  Podchlazeného seniora v lese našel policejní dron: Zachránil mu život! Akce trvala 11 minut
smrtOSTATKYTĚLOnález tělaLiberecký krajlétoFrýdlantSmědáČernousy
dudlajs ( 7. dubna 2026 21:24 )

Je to moc smutné,ale rodina by měla aspoň jasno a možná další naději.

Bozena Vildmanova ( 7. dubna 2026 16:06 )

Možná to bude stejný případ jaký se stal u nás. Babička šla na borůvky a už se nikdy nevrátila.Je to už pár let, v lese se našlo jen pár knoflíků.Zvířata prý dokáží rozkousat sebesilnější kosti.

Etzler bez obalu o Bílé: Nikdy jsem to nikde nezveřejňoval
