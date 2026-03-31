Dívka (15) se svíjela v křečích po HHC: Kamarádka na amfetaminu myslela, že je mrtvá
Dvě patnáctileté dívky se v Šumperku rozhodly kouřit marihuanu a nebezpečný syntetický kanabinoid HHC. Nedomyslely ale následky hrozivého experimentu. Jedna z dívek skončila na zemi v křečích a ve stavu hraničícím s bezvědomím. Všímavý kolemjdoucí musel přivolat strážníky. Testy navíc odhalily přítomnost amfetaminu u její kamarádky.
Studentky se rozhodly, že si při si vycházkách z intru v Šumperku trochu zaexperimentují s drogami. Nebezpečný pokus ale skončil s katastrofálními následky. Pokuřování marihuany a HHC, což je umělý psychoaktivní kanabinoid, který se v poslední době rychle šíří mezi lidmi jako náhrada za klasické konopí, se zvrtlo v boj o život.
Experiment se zvrtl v boj o život
Jedna z dívek skončila na zemi u zdi kostela v podivné křeči. Naštěstí šel kolem všímavý svědek. Ten zavolal strážníky městské policie, kterým se naskytl otřesný pohled. Nezletilá se válela po zemi ve zvratkách, prsty měla ve strnulé křeči a vedle ní stála kamarádka, která se situaci snažila zlehčovat. „Já si myslím, že tenhle stav za chvilku přejde, to je HHC. Já jsem se chvilku lekla, že je mrtvá,“ popisovala dívka hlídce.
Amfetamin v krvi
„Co jste kouřily? Jenom trávu? Vy to valíte i přes flašku? Kdo vás to naučil? Jste zkušený holky, na to že vám je 15,“ ptá se strážník na videu. Policisté na facebookovém profilu popsali, že stav jedné z dívek byl vážný. Na videu, které kvůli cenzuře neukazuje vše, byl patrný hrozivý výraz v jejím obličeji, vytřeštěné oči a zcela nepřítomný pohled.
Druhá dívka, která byla na první pohled v dobrém stavu, měla po provedení testu na drogy pozitivní výsledky i na amfetamin/metamfetamin. Strážníci okamžitě poskytli první pomoc, přivolali záchranku a pak celou událost předali Policii České republiky. Ta případ převzala k dalšímu vyšetřování.
Komu není rady, tomu není pomoci aneb každý svýho štěstí strůjcem jest.