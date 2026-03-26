Honba za lajky skončila fiaskem: Turista skončil v poutech
Lidská hloupost nemá hranic a pro lajky na sociálních sítích jsou lidé udělat cokoliv. Tentokrát se na Bali vyznamenal mladý floutek ze Švýcarska. Ten v tropickém ráji porušil jedno z nejpřísnějších a nejposvátnějších pravidel a místo, aby byl zticha a šoupal nohama, vesele se tím chlubil na internetu. Místo obdivu, ale sklidil zaslouženou bídu.
Na záběrech, které obletěly internet, je vidět muž, který je obklopený úředníky. Následně ho v poutech odvedou do vozidla. A čím se provinil? Během posvátného svátku Nyepi, který je pro balijce výjimečný, se mladý Švýcar choval jako největší barbar, porušil všechna pravidla a vyvěsil to na internet.
Při svátku Nyepi se život na Bali na 24 hodin zcela zastaví. Uzavře se letiště, ulice zejí prázdnotou, zavřou se obchody. Lidé zůstávají doma v tichu, věnují se meditaci a duchovní očistě. Ven nesmí nikdo! A právě to se barbar ze Švýcarska rozhodl ignorovat.
Místo aby využil chvíle k vnitřnímu posílení, odhalil jen naprostou slaboduchost. Ve svých videích se promenáduje opuštěnými ulicemi, které udiveně popisuje jako tiché. V jiném záznamu se vulgárně vyjadřuje na adresu místních pravidel. Dokonce tvrdí, že se mu podařilo dostat až na pláž, aniž by ho kdokoliv zastavil.
Zasáhla senátorka
Po vlně pobouření zasáhla balijská senátorka Niluh Djelantiková. Ve videu, které sama zveřejnila, se postavila přímo před turistu a konfrontovala ho s jeho chováním. Její slova byla tvrdá a nekompromisní. Připomněla mu, že Bali není jeho domov, a že respekt k místním tradicím není otázkou volby. Krátce poté muž zpytoval svědomí a sám se přihlásil úřadům.
Vypadá to, že celá „hrdinská akce“ nezůstane bez následků. Úřady varují, že porušení pravidel svátku Nyepi může vést nejen k pokutám, ale i k deportaci a trvalému zákazu vstupu na ostrov. Zda byl turista skutečně deportován, zatím není jasné. Celý incident znovu vyvolal bouřlivou debatu o respektu k místní kultuře. Úřady opakovaně připomínají, že pravidla svátku Nyepi platí pro každého. Bez ohledu na národnost, vyznání či důvodu pobytu na ostrově.
