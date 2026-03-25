Měl to být jen dárek pro dceru: Panenka přitom byla plná fentanylu!

Maminka našla v panence pro dceru smrtelně nebezpečné drogy!
Maminka našla v panence pro dceru smrtelně nebezpečné drogy!
Balení vypadají na první pohled nevinně.
Balení vypadají na první pohled nevinně.
Vevnitř se však skrývá nebezpečný náklad v podobě drog.
Autor: kjm - 
25. března 2026
12:10

Rodiče z amerického státu Missouri málem dali své dceři do rukou smrtelně nebezpečné drogy. Koupili jí panenku Barbie jako dárek, když si ji však po cestě domů pořádně prohlíželi, zavalil vozidlo oblak bílého prachu. Panenku okamžitě vrátili, policie později určila, že prášek uvnitř byl obávaný fentanyl.

Panenku prý maminka Jade Adamsová pořídila v obchodě se zlevněným zbožím. Zatímco s manželem jela domů, začala si dárek pro dceru pořádně prohlížet. Když otevřela balení, auto znenadání zaplnil oblak podivného světlého prachu. „Úplně nám to vybuchlo v autě. V první chvíli jsme vůbec nechápali, co by to mohlo být,“ popsala pro deník The Sun.

Podle Adamsové je nejděsivější představa, že by panenku otevřela její malá dcerka. „Tady nejde o mě, ale o ty děti. Představa, že to otevře moje dcera a dostane plnou dávku přímo do obličeje, je příšerně děsivá,“ popsala. Rodina se do obchodu okamžitě vydala zpět, aby obsluhu varovala před nebezpečnou hračkou. Zaměstnanci vzali situaci vážně a okamžitě všechny Barbie stáhli z prodeje. Předali je následně ochrance, aby je zkontrolovala.

Přivolali i policii, která panenky zabavila, a látku, která v jejich balení byla schovaná, nechali otestovat. A výsledky se ukázaly jako velmi děsivé. „V panenkách samotných nic nebylo, ale na zadní straně jejich balení jsme našli látku, kterou jsme identifikovali jako fentanyl,“ uvedla policie. Následně od vedení obchodu zjistila, že si kontaminovanou hračku koupilo pět lidí. Ve spolupráci s obchodem se jim je podařilo najít a nebezpečnou drogu zabavit. Fentanyl je syntetický opioid, který je mnohonásobně silnější než heroin.

Maminka našla v panence pro dceru smrtelně nebezpečné drogy!
Maminka našla v panence pro dceru smrtelně nebezpečné drogy!
Balení vypadají na první pohled nevinně.
Balení vypadají na první pohled nevinně.
Vevnitř se však skrývá nebezpečný náklad v podobě drog.

Témata:
USAfentanylpoliciedrogypanenkaMissouriBarbieobchod
