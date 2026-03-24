Starosta na Frýdlantsku šokoval: Porno na dětském hřišti!
Město Hejnice na Frýdlantsku řeší neobvyklý případ. Přímo na dětském hřišti se našlo větší množství pornočasopisů. Starosta Jaroslav Demčák požádal veřejnost o pomoc.
Starosta města Hejnice na případ upozornil v neděli 22. března. Podle něj se na dětském hřišti začaly shlukovat partičky puberťáků, kteří místo her volí jiné aktivity. „Prosíme rodiče dětí, které už jasně této lokalitě odrostly, aby doma zkusili svým potomkům vysvětlit, na co toto hřiště je,“ napsal Demčák na sociálních sítích. „Stejně tak prosíme, jestli někdo víte, kdo tam ty fotky zapomenul„ dejte nám vědět, skočím to rodičům vrátit, protože je jasný, že tahle netradiční sbírka nahotin může někomu doma chybět,“ dodal.
Ačkoliv Hejnice neoplývají mnoha obyvateli, starosta bude v případě dalších problémů zvažovat zavedení kamerového systému. Jak ale sám dodává, jde o poslední možnost.
No a co? V dnešní době neexistuje film, seriál, kde by po sobě lidé nelezli a nedělali to spolu. Děti to vidí pořád.