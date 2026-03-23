Policie pátrá po Františkovi ze Smržovky: Kulturista napsal dopis na rozloučenou

Autor: btk - 
23. března 2026
13:21

Policie na Jablonecku pátrá po Františkovi (25) ze Smržovky. Neviděli jste ho? 

Policisté mají důvodnou obavu, že by si mohl pohřešovaný muž sáhnout na život. Muž je v pátrání od pondělí ráno, kdy se na linku policie obrátila jeho matka. „Poslední prokazatelný výskyt pohřešovaného mladého muže byl dne 22. 3. 2026 v 18:30 hodin v místě jeho bydliště ve Smržovce při příchodu ze zaměstnání,“ uvedla policie na webu. 

František měří kolem 180 cm a je silné kulturistické postavy. Na těle má výrazné tetování na levé ruce, a to od zápěstí až po rameno. „Na sobě by mohl mít oblečené tmavě šedo-modré kalhoty, tmavě šedou mikinu s kapucí, tmavě hnědou kšiltovku a na zádech černý látkový batoh. Na nohou tmavé botasky,“ dodala policie.

Pokud o pohybu Františka máte jakékoliv informace, sdělte je prosím policistům na jakékoliv služebně nebo telefonicky na čísle 158.

