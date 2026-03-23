Policie pátrá po Františkovi ze Smržovky: Kulturista napsal dopis na rozloučenou
Policie na Jablonecku pátrá po Františkovi (25) ze Smržovky. Neviděli jste ho?
Policisté mají důvodnou obavu, že by si mohl pohřešovaný muž sáhnout na život. Muž je v pátrání od pondělí ráno, kdy se na linku policie obrátila jeho matka. „Poslední prokazatelný výskyt pohřešovaného mladého muže byl dne 22. 3. 2026 v 18:30 hodin v místě jeho bydliště ve Smržovce při příchodu ze zaměstnání,“ uvedla policie na webu.
František měří kolem 180 cm a je silné kulturistické postavy. Na těle má výrazné tetování na levé ruce, a to od zápěstí až po rameno. „Na sobě by mohl mít oblečené tmavě šedo-modré kalhoty, tmavě šedou mikinu s kapucí, tmavě hnědou kšiltovku a na zádech černý látkový batoh. Na nohou tmavé botasky,“ dodala policie.
Pokud o pohybu Františka máte jakékoliv informace, sdělte je prosím policistům na jakékoliv služebně nebo telefonicky na čísle 158.
