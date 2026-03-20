Sex na hřbitově před dětmi! Pár řádil u kostela, padla obvinění
V anglickém Brandonu řeší policie šokující incident přímo u kostela. Náruživý pár měl podle svědků provozovat sex na hřbitově uprostřed dne. A to před rodiči i dětmi vracejícími se ze školy! Oba nyní čelí obvinění.
Nepříjemný zážitek si odnesly rodiny v anglickém městě Brandon v hrabství Suffolk. U kostela Svatého Petra se kolem kolem půl čtvrté odpoledne odehrála nečekaná a nevhodná scéna. Dvojice si podle svědků užívala sexuální hrátky přímo na hřbitově, a navíc ve chvíli, kdy kolem procházely děti vracející se ze školy.
Policie na místo dorazila krátce po oznámení a situaci začala řešit. Scott Mackender (59) a Judith Kingová (45) teď čelí obvinění z pohoršování veřejnosti, žena navíc i z napadení. V britském právu může tento trestný čin vést až k trestu odnětí svobody.
Rychlý zásah policie ocenil předseda rady okresu West Suffolk Phil Whittam. Ten chování dvojice ostře odsoudil a nebral si servítky. „Takové chování na veřejnosti je naprosto za hranou. A na hřbitově, v době, kdy tudy procházejí děti ze školy, o to víc,“ uvedl.
Podle něj incident vyvolal mezi rodiči silné emoce. Mluví o znechucení, vzteku i šoku. „Plně chápu rozhořčení rodičů. Je to nechutný čin,“ dodal s tím, že podobné jednání považuje za neúctu k místu i ostatním lidem.
Podle listu Eastern Daily Press čelili navíc někteří svědci i slovním útokům roztoužené dvojce. Omluvu veřejnosti adresoval také místní duchovní Dennis Anthony Coburn. Uvedl, že kostel byl na incident upozorněn rodiči. Poděkoval jim za to, že situaci nahlásili, a vyjádřil lítost nad tím, čemu musely děti přihlížet.
