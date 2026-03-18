Děsivá srážka sanitky s autem: Šest zraněných, žena bojovala o život
Vážná nehoda u Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku zaměstnala záchranáře i vrtulník. Po střetu sanitky s osobním autem se zranilo šest lidí, dva utrpěli těžká poranění. Jednu ženu museli na místě oživovat.
U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se ve středu 18. března ráno srazilo auto se sanitkou. Zranilo se šest lidí, z nich dva těžce. Na místě zasahoval i záchranářský vrtulník. Na síti X o tom informovali jihočeští záchranáři.
Silnice I/20, která spojuje České Budějovice a Písek, je kvůli vyšetřování havárie průjezdná kyvadlově. Uvedla to policejní mluvčí Lenka Krausová. Zraněni byli i pasažéři z převozové sanitky, kolik jich bylo a jak vážná zranění utrpěli, ale policie neuvedla.
Nehoda se stala po 5:00. Podle policistů havárii způsobila řidička osobního vozu, která vjížděla na hlavní, kde se srazila s převozovou sanitkou. Záchranná služba ke střetu vyslala šest posádek a jednu posádku s lékařem, záchranáři ošetřili dvě ženy a čtyři muže.
„U jedné ženy došlo v důsledku mnohačetných poranění k selhání životních funkcí. První pomoc u postižené zahájili hasiči. Na jejich snahu navázali záchranáři rozšířenou resuscitací. Po poskytnutí intenzivní péče se podařilo stav zraněné stabilizovat a letecky byla transportována na anesteziologicko-resuscitační oddělení českobudějovické nemocnice,“ uvedla mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková.
Další muž utrpěl těžší zranění trupu. I jeho záchranáři převezli do českobudějovické nemocnice. Ostatní pacienti byli s lehkými a středně těžkými zraněními převezeni do nemocnic v Českých Budějovicích a Písku.
