Tragédie v elektrárně Tušimice: Jeden člověk zemřel, druhý je vážně zraněný

Elektrárně Tušimice
Dítě zranila motorová pila, zasahoval vrtulník.  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: sgr - 
18. března 2026
09:06

V elektrárně v Tušimicích na Chomutovsku došlo k vážné nehodě, která si vyžádala jeden lidský život. Druhý zraněný skončil ve vážném stavu v nemocnici.

K tragédii došlo ve středu 18. března v areálu elektrárny. Na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému včetně letecké záchranné služby. Podle mluvčího Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokopa Voleníka utrpěli zranění dva lidé.

„Jedna osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ potvrdil Blesku. Druhý zraněný byl podle něj ve vážném stavu transportován vrtulníkem do nemocnice v Ústí nad Labem.

Přesná příčina nehody zatím není známá. Policisté se případem zabývají a zjišťují, co události předcházelo. V tuto chvíli není jasné, zda za nehodou stojí technická závada, nebo lidské pochybení.

Témata:
smrtzraněnízáchranářiVRTULNÍKokres ChomutovÚstí nad LabemnemocniceelektrárnaTušimiceZdravotnická záchranná služba Ústeckého krajeChomutovÚstecký kraj
