Pád českého lyžaře v Rakousku: Mladík spadl z výšky pěti metrů, poranil si páteř

Kaunertalský ledovec (ilustrační foto)  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: ČTK 
14. března 2026
20:33

Vážná nehoda se stala na Kaunertalském ledovci v rakouském Tyrolsku. Český lyžař tam při jízdě ve volném terénu spadl zhruba z pěti metrů přímo na sjezdovku. Se zraněním hlavy a páteře ho z místa transportoval záchranářský vrtulník do nemocnice.

Devatenáctiletý Čech se v sobotu 14. března vážně zranil při lyžování na Kaunertalském ledovci v rakouské spolkové zemi Tyrolsko. Do nemocnice ho musel se zraněním hlavy a páteře přepravit vrtulník, uvedla místní policie.

Mladík podle policie dnes kolem poledne spadl zhruba pět metrů na sjezdovku poté, co se předtím pohyboval ve volném terénu. Se zraněním zůstal ležet na místě.

„Byl přivolán záchranný vrtulník, který zraněného přepravil do nemocnice v Zamsu,“ uvedla policie s tím, že Čech utrpěl blíže neupřesněné zranění v oblasti hlavy a páteře.

Články odjinud

Soukup prý zná skutečný důvod konce Koktové s Hanychovou
Soukup prý zná skutečný důvod konce Koktové s Hanychovou
Aha!
Cikánský horoskop sahá až do středověku: Jaké jste znamení a co o vás říká?
Cikánský horoskop sahá až do středověku: Jaké jste znamení a co o vás říká?
Dáma.cz
Plenková dermatitida. Známe odpovědi na nejčastější otázky
Plenková dermatitida. Známe odpovědi na nejčastější otázky
Maminka
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Ženy.cz
Jak poznat alergii u dítěte? A jaká vyšetření je třeba udělat?
Jak poznat alergii u dítěte? A jaká vyšetření je třeba udělat?
Moje zdraví
Mzdová reforma zasáhne firmy. Srovnejte rozdíly mezi ženami a muži už od června, nařizuje EU
Mzdová reforma zasáhne firmy. Srovnejte rozdíly mezi ženami a muži už od června, nařizuje EU
e15
Trpišovský chválil Chytila: Vypadá teď skvěle. Chaloupek? Zbytečně na sebe poutá pozornost
Trpišovský chválil Chytila: Vypadá teď skvěle. Chaloupek? Zbytečně na sebe poutá pozornost
iSport
Český lev online: Glosujeme živě předávání filmových cen. Vyhraje Franz, Sbormistr nebo Karavan?
Český lev online: Glosujeme živě předávání filmových cen. Vyhraje Franz, Sbormistr nebo Karavan?
Reflex
Indonéské srdcovky Tomáše Kubeše
Indonéské srdcovky Tomáše Kubeše
Lidé a země