Pád českého lyžaře v Rakousku: Mladík spadl z výšky pěti metrů, poranil si páteř
Vážná nehoda se stala na Kaunertalském ledovci v rakouském Tyrolsku. Český lyžař tam při jízdě ve volném terénu spadl zhruba z pěti metrů přímo na sjezdovku. Se zraněním hlavy a páteře ho z místa transportoval záchranářský vrtulník do nemocnice.
Devatenáctiletý Čech se v sobotu 14. března vážně zranil při lyžování na Kaunertalském ledovci v rakouské spolkové zemi Tyrolsko. Do nemocnice ho musel se zraněním hlavy a páteře přepravit vrtulník, uvedla místní policie.
Mladík podle policie dnes kolem poledne spadl zhruba pět metrů na sjezdovku poté, co se předtím pohyboval ve volném terénu. Se zraněním zůstal ležet na místě.
„Byl přivolán záchranný vrtulník, který zraněného přepravil do nemocnice v Zamsu,“ uvedla policie s tím, že Čech utrpěl blíže neupřesněné zranění v oblasti hlavy a páteře.
