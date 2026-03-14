Strach o Barboru z Tanvaldu: Mluvila o sebevraždě a zmizela! Policie říká, že cestuje vlakem

Policie pátrá po Barboře Kudrnové (42) z Tanvaldu.
Spatřena byla v Karlových Varech.
Autor: sgr - 
14. března 2026
09:47

Policie rozšířila pátrání po Barboře Kudrnové z Tanvaldu na celé Česko. Žena odešla v úterý ráno od kamarádky v Jablonci nad Nisou a od té doby o sobě nedala vědět. Kriminalisté zjistili, že se může pohybovat po republice vlakem a ve středu ji zaznamenali v Karlových Varech.

Žena (42) odešla v úterý 10. března kolem deváté hodiny ráno od své kamarádky v Jablonci nad Nisou a od té chvíle o ní nikdo nemá žádné zprávy. Domů se nevrátila a blízkým se dosud neozvala. Zmizení oznámila právě kamarádka, u níž se žena před odchodem nacházela. Na místě po ní zůstal mobilní telefon a další osobní věci. Podle oznamovatelky navíc před odchodem mluvila o sebevraždě.

Kriminalisté nyní zjistili nové informace o jejím pohybu. Ve středu byla žena spatřena v Karlových Varech. Vyšetřovatelé proto rozšířili pátrání na celé území republiky.

V době odchodu na sobě měla tmavé květované šaty s krátkou sukní, modré bolerko, černé silonky a hnědé kozačky. Policie vyzývá všechny, kdo ženu viděli nebo mají informace o jejím pohybu, aby se obrátili na nejbližší policejní služebnu nebo zavolali na tísňovou linku 158. Každá informace může pomoci s jejím nalezením.

Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.

Video  Podchlazeného seniora v lese našel policejní dron: Zachránil mu život! Akce trvala 11 minut  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Spatřena byla v Karlových Varech.

Témata:
vlakpátráníčeskostrachohroženípohřešovaná ženasebevražedné myšlenkypolicieČeskoKarlovy VarysebevraždaLiberecký krajTanvaldJablonec nad Nisou
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
