Matka 10 dětí věznila dívku 25 let: Krutě ji bila a krmila jen zbytky

Amanda W. na záběrech ze zásahu policistů
Dívka pětadvacet let žila v otřesných podmínkách.
Autor: kjm 
13. března 2026
13:45

Anglické město Gloucester se potýká s nesmírně děsivým případem. Místní obyvatelka Amanda W. držela jinou ženu pod zámkem po dobu neuvěřitelných pětadvaceti let! Ženu, které je momentálně přes čtyřicet let, Amanda původně vzala do pěstounské péče. Místo toho, aby se o ni starala, ji však držela v cele, týrala a ponižovala.

Příběh krutosti se začal psát v roce 1996. Amanda W. si do péče vzala tehdy šestnáctiletou dívku z problémové rodiny. Sama byla matkou deseti dětí. Místo toho, aby jí dopřála lepší život, jí z dalších pětadvaceti let udělala hotové peklo.

Dívku Amanda uvěznila ve vlhké a plísní porostlé místnosti, do které se vešla jen postel. Nutila ji uklízet v domě na kolenou a k jídlu jí dávala jen zbytky. Přitom na ni pobírala sociální dávky. Často ji také bila násadou od koštěte, dívce takto vyrazila několik zubů. Podle soudního slyšení ji také nutila pít mýdlo, stříkala do obličeje bělidlo a zamezila jí v přístupu k lékařské péči a základní hygieně.

Syna hryzalo svědomí

Vysvobození přišlo v roce 2021. Jeden z Amandiných synů na policii vypověděl, že matka je manipulátorka a má strach o zdraví dívky, která s nimi žije. Policisté se následně vydali do domu rodiny a tam objevili vězněnou ženu, tou dobou již čtyřicátnici. Od záchrany žije s pěstounskou rodinou. „25 let jsem žila pod absolutní nadvládou. Chovali se ke mně, jako by můj život neměl vůbec žádnou cenu,“ řekla u soudu podle BBC.

Uvedla, že je také často doslova paralyzovaná strachem a trpí konstantní úzkostí a strachem z hlasitých zvuků. Její zdraví se však pomalu zlepšuje. Amanda W. dostala od britského soudu za nucení k práci, omezení osobní svobody a ublížení na zdraví třináct let za mřížemi.

