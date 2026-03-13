Zvrhlík na Lounsku masturboval před pejskařkou: Vyskočil na ni z křoví!
Žena z Loun si prošla příšerným zážitkem. Při venčení psa za ní ze křoví vyšel muž a začal ji sledovat. Po chvíli se přímo na místě začal sám sexuálně ukájet. Po zavolání policie z místa utekl, strážníkům se však podařilo ho později dohonit.
Z obyčejné procházky se psem se pro ženu z Loun stal horor. Kráčela zrovna po ulici Jimlínská, když ze křoví najednou vyšel neznámý muž a začal ji sledovat. To se ženě pochopitelně nelíbilo a začala ho tak po chvíli odhánět pryč. Na to však muž nijak nereagoval a místo toho, aby odešel, se začal sebeukájet.
Když zavolala policii, muž odešel jinou cestou. V okolí se však pohybovala hlídka městské policie, psovodi a dálniční policisté. „Právě dálničáři tohoto muže vypátrali a předali jej kolegům z lounského obvodního oddělení k dalším úkonům,“ napsali policisté.
Exhibicionista je podezřelý z výtržnictví, v případě uznání viny mu hrozí až dva roky za mřížemi!
Tak je to jasný. Ras je z Lounska.