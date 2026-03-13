V autobuse ve Švýcarsku uhořela oblíbená moderátorka: Dojemné rozloučení kolegů

13. března 2026
V úterý 10. března začal nedaleko švýcarského Bernu hořet autobus. Při požáru zemřelo šest lidí a další si odnesli psychické i fyzické rány. Jednou z obětí byla i známá švýcarská hlasatelka Lara Baumgartnerová, která figurovala v rádiu Energy. Kolegové se emotivně rozloučili. 

Švýcarsko zasáhla v úterních večerních hodinách ohromná tragédie. V obci Kerzers, asi 20 kilometrů od Bernu, vzplál autobus. Požár si vyžádal šest mrtvých, mezi kterými byla i populární hlasatelka Lara Baumgartnerová (†26). Kolegové z rádia Energy, ve kterém pracovala, se dojemně rozloučili.

„Lara byla úžasná osoba a výjimečná kolegyně. Její smích, humor a chytrá, láskyplná povaha dojala mnoho lidí. Zanechává tu prázdnotu, která se dá jen stěží popsat slovy,“ loučili se na webu rádia. „Naše myšlenky jsou s Larinou rodinou, jejími příbuznými a blízkými,“ dodali. Popsali, že Lara milovala psychologii, hluboké emoce, zpěv a tvaroh. Byla plná energie a vše dělala naplno. Na sociálních sítích začala kolovat i videa z požáru, na kterých se z autobusu linou obrovské plameny.

Požár údajně záměrně založil neznámý muž (†60), který nastoupil do autobusu a po 40 minutách jízdy se za pomoci benzínu zapálil, informoval server Bild. Žhář na místě zemřel s dalšími oběťmi. Podle vyšetřovatelů pachatel možná trpěl psychickými problémy. „V současné době nic nenasvědčuje teroristickému motivu,“ vysvětlili policisté.

