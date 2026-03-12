Trenér ve Vlčkovcích měl zneužívat děti: Posílal nahé fotky?!
Dětský fotbalový tým z Vlčkovcí nedaleko Trnavy řeší nechutný skandál. Jeden z jeho trenérů měl malým fotbalistům posílat nevhodné intimní fotografie. Mladého muže zadržela kriminálka a čelí obvinění ze sexuálního zneužívání a ohrožení mravní výchovy mládeže. Údajně ho i přistihli nahého v šatně s malým chlapcem!
Fotbalová škola Tomáše Vričana, ve které obviněný trenér pracoval, s mužem po jeho zadržení okamžitě ukončila spolupráci. Podala na něj navíc vlastní trestní oznámení. „Situaci bereme velmi vážně. Jakékoliv chování, které by mohlo ohrožovat anebo poškozovat děti, považujeme za absolutně nepřijatelné,“ uvedla škola podle deníku Plus JEDEN DEŇ v prohlášení pro média. Jde prý o individuální selhání jedince a ne o systémový problém. Studentům a jejich rodinám škola nabízí i psychologické poradenství.
Policie muže obvinila ze sexuálního zneužívání a ohrožení mravní výchovy mládeže. Vyšetřovatelé už prý navíc zpracovali návrh na vzetí bývalého trenéra do vazby. „V současnosti probíhají procesní úkony s cílem náležitého objasnění všech okolností případu,“ sdělila trnavská policejní mluvčí Veronika Dachová. Z těchto důvodů zatím policie nehodlá zveřejňovat bližší informace.
Trenér měl podle obvinění svým svěřencům posílat nevhodné intimní fotografie. Navíc prý byl v minulosti přistižen nahý v šatně s malým chlapcem.
