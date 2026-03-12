Trenér ve Vlčkovcích měl zneužívat děti: Posílal nahé fotky?!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: PČR)
Autor: kjm - 
12. března 2026
16:28

Dětský fotbalový tým z Vlčkovcí nedaleko Trnavy řeší nechutný skandál. Jeden z jeho trenérů měl malým fotbalistům posílat nevhodné intimní fotografie. Mladého muže zadržela kriminálka a čelí obvinění ze sexuálního zneužívání a ohrožení mravní výchovy mládeže. Údajně ho i přistihli nahého v šatně s malým chlapcem!

Fotbalová škola Tomáše Vričana, ve které obviněný trenér pracoval, s mužem po jeho zadržení okamžitě ukončila spolupráci. Podala na něj navíc vlastní trestní oznámení. „Situaci bereme velmi vážně. Jakékoliv chování, které by mohlo ohrožovat anebo poškozovat děti, považujeme za absolutně nepřijatelné,“ uvedla škola podle deníku Plus JEDEN DEŇ v prohlášení pro média. Jde prý o individuální selhání jedince a ne o systémový problém. Studentům a jejich rodinám škola nabízí i psychologické poradenství.

Policie muže obvinila ze sexuálního zneužívání a ohrožení mravní výchovy mládeže. Vyšetřovatelé už prý navíc zpracovali návrh na vzetí bývalého trenéra do vazby. „V současnosti probíhají procesní úkony s cílem náležitého objasnění všech okolností případu,“ sdělila trnavská policejní mluvčí Veronika Dachová. Z těchto důvodů zatím policie nehodlá zveřejňovat bližší informace.

Trenér měl podle obvinění svým svěřencům posílat nevhodné intimní fotografie. Navíc prý byl v minulosti přistižen nahý v šatně s malým chlapcem.

Video  Muž (31) z východního Slovenska měl sexuálně zneužívat děti a nakazit je syfilisem.  - TV JOJ
Video se připravuje ...

Témata:
sexuální zneužíváníSlovenskoDítě v ohroženíintimní fotografieTrnavatrenérfotbalšatnapohlavní zneužívání
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Mrazivé okolnosti smrti maminky Adamcové: Ta bolest se nedá popsat
Mrazivé okolnosti smrti maminky Adamcové: Ta bolest se nedá popsat
Aha!
Mullet, patka, trvalá: Pět otřesných retro účesů, za které se dodnes trošku stydíme
Mullet, patka, trvalá: Pět otřesných retro účesů, za které se dodnes trošku stydíme
Dáma.cz
David Pastrňák je dvojnásobným tatínkem! Krásnou novinku „propálil“ hokejový klub
David Pastrňák je dvojnásobným tatínkem! Krásnou novinku „propálil“ hokejový klub
Maminka
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Ženy.cz
Jak poznat alergii u dítěte? A jaká vyšetření je třeba udělat?
Jak poznat alergii u dítěte? A jaká vyšetření je třeba udělat?
Moje zdraví
Zisk BMW loni kvůli clům a konkurenci v Číně klesl o tři procenta
Zisk BMW loni kvůli clům a konkurenci v Číně klesl o tři procenta
e15
Surovčík ostře k výkonu Sparty: Je to málo. Kdyby všichni měli přístup jako Ševínský...
Surovčík ostře k výkonu Sparty: Je to málo. Kdyby všichni měli přístup jako Ševínský...
iSport
Bartkovský: Macinka se bojí přijít do Reflexu na rozhovor. Proč ale zarazil mluvit dalším diplomatům?
Bartkovský: Macinka se bojí přijít do Reflexu na rozhovor. Proč ale zarazil mluvit dalším diplomatům?
Reflex
Úzkokolejkou do Osoblahy! V obci s pohnutým osudem najdete unikátní židovský hřbitov
Úzkokolejkou do Osoblahy! V obci s pohnutým osudem najdete unikátní židovský hřbitov
Lidé a země