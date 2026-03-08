Policista Aleš v akci na dovolené: Oživil známou po nenadálém kolapsu

Svou pohotovostí zachránil policista Aleš Major život ženě, která zkolabovala na výletě.
Svou pohotovostí zachránil policista Aleš Major život ženě, která zkolabovala na výletě.  (Autor: Policie ČR)
8. března 2026
12:00

Duchapřítomnost a odvahu projevil během své dovolené policista Aleš Major z havlíčkobrodského obvodního oddělení. Jeho známá na výletě v Krkonoších náhle zkolabovala a přestala dýchat.

Skupinka přátel si vyšla na procházku z Pece pod Sněžkou do Velké Úpy. Výlet se však náhle změnil v dramatický boj o život. Alešova dlouholetá známá náhle zkolabovala, upadla na svého manžela a přestala dýchat.

Policista ani na vteřinu nezaváhal, okamžitě vyhodnotil situaci a zahájil oživování. Zachoval klid, jednal rozhodně a využil své odborné znalosti i praktické dovednosti, které získal během své služby. Nepřímou srdeční masáž prováděl celých osm minut až do příjezdu horské služby a záchranky.

„První pomoc ze strany policisty byla zcela zásadní a výrazně zvýšila šance ženy na přežití,“ shrnula událost se šťastným koncem policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Témata:
záchranářiprvní pomocoživovánípohotový policistakolaps známéKrkonošePec pod SněžkouVelká Úpakraj VysočinaHavlíčkův Brod
