Smrt krutého drogového bosse El Mencha vyvolala otázky: Kdo převezme vládu nad brutálním kartelem?!
Mexiko se zmítá v chaosu poté, co byl zabit nejhledanější drogový boss El Mencho a jeho spolupracovníci. Bývalá manželka Rosalinda a jejich děti se nyní ocitají v centru pozornosti a všechny zajímá odpověď na jedinou otázku. Kdo převezme otěže nad brutálním drogovým kartelem, který se neštítí ničeho?
V neděli byl při vojenské operaci zabit nejhledanější zločinec světa El Mencho (†59). Za informaci vedoucí k jeho dopadení byla vypsána neuvěřitelná odměna 370 milionů korun. A byl to dobrý tah na branku. Mexický ministr obrany Ricardo Trevilla uvedl, že k dopadení El Mencha došlo poté, co ho navštívila jeho partnerka, informuje deník Daily mail.
Po této návštěvě u jednoho ze ženiných spolupracovníků zvítězila touha po penězích a vyzradil úřadům El Menchovu tajnou skrýš. Trevilla neuvedl o jakou ženu šlo a zda to byla jeho manželka Rosalinda. Podle místních zpráv se pár, který měl tři děti, rozešel v roce 2018, přičemž El Mencho byl mezitím spojován i s dalšími ženami.
Narco-královna Rosalinda
I přes to, že svět kartelů je převážně mužský, Rosalinda González Valenciová (63) se nyní jeví jako nejlépe postavená osoba, která by mohla převzít otěže po svém zesnulém manželovi. Rosalinda není žádná něžná květinka a na dráze zločinu je pěkně ostřílená. Ve světě mexických drogových kartelů ji nazývají „La Jefa“ tedy šéfka.
Rosalinda byla poprvé zatčena v roce 2018, ale brzy byla propuštěna. V roce 2021 ji pak zajala mexická armáda. Tehdy byla obviněna z účasti na „nelegálních finančních operacích organizované zločinecké skupiny“. Podle mexických médií byla minulý rok propuštěna předčasně za dobré chování a od té doby jakoby zmizela. Mike Vigil, bývalý šéf mezinárodních operací americké DEA, ji označil za „narco-královnu“ a dodal: „Má veškeré know-how, plnou důvěru El Mencha, všechny potřebné informace a byla zodpovědná za praní peněz kartelu.“
Nevlastní syn
V kartelech obvykle dochází k nejplynulejšímu předání moci tehdy, když ji přebírá člen rodiny. Možnost, že by La Jefa převzala kontrolu v mužském světě kartelů, je nepravděpodobná, zejména pokud už spolu manželé nejsou.
David Saucedo, bezpečnostní konzultant, uvedl: „Velitelé této zločinecké organizace se dohodnou, kdo převezme vedení, pokud se nedohodnou, vypukne občanská válka uvnitř organizace. Kartel je pyramida a El Mencho měl neomezenou kontrolu.“
Víctor Manuel Sánchez Valdés, profesor a výzkumník na Autonomní univerzitě Coahuila, specializující se na organizovaný zločin, řekl pro El País: „Nejlogičtější nástupce nyní je Juan Carlos Valencia González, jeho nevlastní syn.“
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.