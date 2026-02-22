Nejlepší video roku: Muž v Olomouci hodil na policistu nůž! Toto následovalo

Zásah v Olomouci. (2025)
Autor: btk - 
22. února 2026
05:00

Porota soutěže Nejlepší důkaz vybrala nejlepší video ze zásahu policie. Vítězným videoklipem z druhého pololetí roku 2025 se stal odvážný zásah policistů v Olomouci. Nebezpečný muž běhal po ulici s vytaseným nožem...

V užším výběru soutěže Nejlepší důkaz bylo celkem 24 videoklipů ze zásahů policejních složek. „Obstát mezi tak silnou konkurencí je skutečně čest,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Video  Zásah v Olomouci se stal nejlepším videoklipem roku 2025.  - Policie ČR
Případ se stal v sobotu 18. října 2025. V Hodolanské ulici v Olomouci se pohyboval cizinec s dlouhým nožem. Policisté muže rychle vypátrali. Cizinec na ně nůž hodil! Jelikož muž stál u oken, policisté nemohli použít služební zbraň. Ani na slovní výzvy cizinec nereagoval. Strážci zákona tak muže zpacifikovali, a to za pomoci slzného plynu. Kriminalisté jej následně obvinili ze zločinu násilí.

Porota hodnotila podle tří klíčových kritérií. Popularizační význam, profesionalita zásahu a důkazní hodnota. Klip získal 29 bodů ze 30! Video se tak stalo nejlepším klipem roku 2025, informoval server Týdeník Policie

„Z hlediska autenticity a důkazní hodnoty jde o výborně zpracovaný videozáznam, který využívá několik zdrojů, od audiostopy oznámení na linku 158, přes záznam z osobní kamery i kamery umístěné na budově. Citlivou editací vzniká důvěryhodný důkazní materiál pro veřejnost,“ uvedl člen poroty a forenzní odborínk Martin Spurný.

Soutěž pořádá společnost Axis Communications a online magazín Týdeník Policie.

