Video zachytilo střelbu na hokeji: Mezi postřelenými děti?!
Nejméně tři mrtvé, včetně podezřelého, si vyžádala střelba během pondělního hokejového utkání mládežnických týmů v Pawtucket v americkém státu Rhode Island na severovýchodě Spojených států. Další tři lidé byli hospitalizováni v kritickém stavu, oznámily tiskové agentury s odvoláním na policii.
„Máme tři mrtvé,“ řekla policejní náčelnice v Pawtucket Tina Goncalvesová na tiskové konferenci. První poznatky z vyšetřování podle ní naznačují, že střelba pravděpodobně nebyla náhodná, ale cílená, v pozadí mohl být rodinný spor. Ale žádné další podrobnosti o podezřelém či o obětech nedodala, jen poznamenala, že oběti byly dospělé. Vyšetřovatelé vyslýchají svědky a snaží se dát dohromady o informace o tom, co se vlastně stalo.
Podle informací novináře Nicka Sortora střílel pachatel mimo jiné i po dětech. Ty mají být zraněné a hospitalizované.
Střelba se odehrála na stadionu nesoucím jméno Dennise M. Lynche v Pawtucket, vzdáleném několik kilometrů od města Providence. Na stadionu působí hokejová škola. Podle úřadů nebyl žádný z hokejistů při střelbě zraněn, uvedla televizní stanice NBC na svém webu.
Záběry sdílené na sociálních sítích, jejichž pravost nebylo možné ověřit, zachycovaly hráče a diváky, jak se spěchají schovat, když se uvnitř kryté arény ozvaly výstřely. „Po výstřelech jsme se se spoluhráči rozběhli rovnou do šatny,“ řekl místní stanici WJAR svědek, který byl na ledě, když zahřměly výstřely.
