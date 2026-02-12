Honička jako z akčního filmu: Řidič ujížděl policii, málem smetl děti s koňmi

Autor: sgr - 
12. února 2026
19:15

Nebezpečné odpoledne zažili policisté na Ústecku. Řidič citroenu nereagoval na výzvy k zastavení, prchal přes pole i zledovatělou cestu a při zběsilé jízdě málem smetl děti vedoucí koně. Honička skončila nárazem do stromů a útěkem přes pole.

Vše začalo oznámením o agresivní jízdě osobního auta, které mělo mít nasazené registrační značky nepatřící k danému vozu. Policie se do pátrání pustila bez prodlení. Jedna z hlídek podezřelý citroen brzy lokalizovala a dala řidiči jasný pokyn k zastavení.

Místo brzd přišel plyn. Řidič se rozhodl riskovat a zamířil směrem na Bukov a Skorotice. Policejní vozy mu však byly v patách.

Video  Policejní honička s citroenem málem smetla děti s koňmi.  - PČR
Video se připravuje ...

Pronásledování se přesunulo z hlavní silnice na polní cestu vedoucí ke Strážkám. Povrch byl namrzlý, přesto muž pokračoval bez ohledu na následky. V jednom okamžiku se na trase objevila skupina dětí vedoucích koně. Podle policie musely z cesty uskočit, aby nedošlo ke střetu. Koně se splašili a poškodili ohradníky v okolí.

Auto pak pokračovalo přes pole. Řidič se snažil manévrem vrátit zpět na silnici, jenže fyzikální zákony ohnout nedokázal. Na ledu dostal smyk a narazil do stromů podél cesty.

Havárie posádku nezastavila. Lidé z vozu vyskočili a rozutekli se směrem k Habrovicím. Policisté okamžitě zahájili pátrací akci. Jednoho z podezřelých zadrželi krátce poté na poli mezi obcemi, další skončili v rukou policie díky spolupráci hlídek v okolí.

Nikdo z účastníků nebyl zraněn. Případ převzali dopravní policisté. Řidič čelí podezření z několika přestupků, mimo jiné z neuposlechnutí výzvy úřední osoby a ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Policie nevylučuje ani možnost překvalifikování na trestný čin obecného ohrožení.

V souvislosti s událostí apelují policicsté na řidiče, aby respektovali výzvy k zastavení. „Riskantní jízda a snaha o únik může mít tragické následky nejen pro samotného řidiče, ale i pro zcela nevinné osoby v jeho okolí,“ varují.

