Masakr v kanadské škole: Transgender útočník se zastřelil! 10 mrtvých, desítky zraněných
Deset lidí zahynulo a desítky dalších utrpěly zranění při střelbě na střední škole a v její blízkosti v odlehlé podhorské obci v provincii Britská Kolumbie na západě Kanady. Kriminalisté už střílející identifikovali, podle kanadských médií se jedná o transgender osobu, která nakonec obrátila zbraň proti sobě. Kanadský premiér Mark Carney uvedl, že je událostí otřesen, a odložil cestu na Mnichovskou bezpečnostní konferenci.
Šest lidí bylo nalezeno mrtvých uvnitř střední školy v obci Tumbler Ridge, další dvě oběti byly podle policie v souvislosti se střelbou nalezeny v nedalekém bydlišti. Další osoba zemřela cestou do nemocnice. Místní zdravotní středisko podle policie ošetřuje 25 zraněných, z nichž dva jsou v ohrožení života.
Policejní výstraha před aktivním střelcem popisovala podezřelou osobu jako „ženu v šatech s hnědými vlasy“. Policejní superintendant Ken Floyd později na tiskové konferenci potvrdil, že podezřelá popsaná ve výstraze byla tatáž osoba, která byla nalezena mrtvá ve škole s poraněním, které si pravděpodobně přivodila sama.
„Osoba, která má být pachatelem smrtícího útoku na střední škole Tumbler Ridge v Britské Kolumbii byla identifikována rodinným příslušníkem jako Jesse Strang. Hovořili jsme přímo s jejím strýcem Russellem, který potvrdil, že Jesse je transgender a zodpovědný za střelbu, při níž zemřelo 10 lidí, včetně něj. Veřejný účet na YouTube, o kterém se předpokládá, že patří Jesse, zobrazuje transgender vlajku a používá zájmena ona/její,“ uvedl server Juno News.
Policie jméno nezveřejnila. Uvedla, že kvůli ochraně soukromí a s ohledem na probíhající vyšetřování. Motiv činu zůstává nejasný. „Nejsme v pozici, abychom pochopili, proč k této tragédii došlo či co ji mohlo způsobit,“ řekl Floyd. Dodal, že policie vyšetřuje, zda mají oběti se střílející nějakou spojitost. Policie neuvedla, kolik z obětí mohlo být nezletilých. Studenti se během útoku snažili zabarikádovat ve třídách, asi stovka jich následnně byla ze školy evakuována.
Carneyho úřad podle agentury Reuters oznámil, že premiér odložil plánovanou cestu na nadcházející Mnichovskou bezpečnostní konferenci. „Připojuji se ke Kanaďanům ve smutku s těmi, jejichž životy se dnes nenávratně změnily, a ve vděku za odvahu a obětavost zasahujících, kteří riskovali své životy, aby ochránili své spoluobčany,“ napsal Carney na síti X.
Na uctění památky obětí masové střelby budou na všech kanadských vládních budovách příštích sedm dnů vlajky na půl žerdi. „Je zjevné, že je to velmi těžký den pro zemi. Ráno se rodiče, prarodiče, sestry, bratři v (obci) Tumbler Ridge probudí bez někoho milovaného. Země s vámi truchlí. Kanada stojí při vás,“ řekl podle viditelně pohnutý Carney.
Kanadský premiér v Ottawě poděkoval zasahujícím zdravotníkům i policistům, učitelům a obyvatelům malého města za to, co v této hrozné situaci udělali, a vyslovil přesvědčení, že se z toho Kanada dostane a poučí. Vděk vyjádřil také zahraničním státníkům, kteří se na něj osobně obrátili, aby vyjádřili soustrast.
„Nejhlubší možnou soustrast“ rodinám obětí vyjádřil britský král Karel III., který je formálně hlavou Kanady. S manželkou Camillou v prohlášení uvedl, že cítí hluboký šok a smutek. Tumbler Ridge je odlehlá obec s přibližně 2400 obyvateli, která leží na úpatí Skalistých hor zhruba 670 kilometrů severně od Vancouveru.
Hromadné střelby na školách jsou v Kanadě vzácné, poznamenala agentura AP. Také agentura Reuters napsala, že jeden z nejtragičtějších takových případů v moderní historii země přináší do Kanady typ hromadné střelby, která je mnohem běžnější v sousedních Spojených státech. Událost označila za nezvyklou také proto, že drtivou většinu masových střeleb v Severní Americe mívají na svědomí muži.
Agentura AFP nicméně připomněla, že jde už o druhou hromadnou vraždu v Britské Kolumbii za necelý rok. Loni v dubnu 2025 zabil ve Vancouveru 11 lidí muž, který najel nákladním autem do davu lidí při pouličních oslavách filipínského kulturního festivalu.