Čínský porno byznys s nic netušícími páry: Měli sex v hotelu, záznam našli na webu!
Přestože je produkce a šíření pornografie v Číně nelegální, tajné natáčení sexuálních aktivit hotelových hostů je tam běžné. Tentokrát se však obětí stal samotný fanoušek této zvrhlosti!
Muž z Hongkongu začal porno ze skrytých kamer sledovat už v pubertě. „Líbilo se mi, že ti lidé neví, že jsou natáčeni,“ vypověděl anonymní třicátník. „Tradiční porno je příliš falešné,“ vysvětlil.
Jednou ale lustroval svůj oblíbený web pro dospělé, když objevil záznam sebe a své přítelkyně! To mu obsah s netušícími aktéry navždy znechutilo. Poté, co to oznámil své partnerce, se spolu dvojice nebavila celé týdny. Nyní chodí všude v čepicích v obavě, že je lidé na ulicích poznají.
Síť kamer
Pár je ale jen jedním z tisíců tímto byznysem postižených, kteří o své »slávě« ani nemusí vědět. BBC vypátralo šest webů, které dohromady čítají 180 kamer (skrytých na hotelových pokojích). Za malý poplatek lze získat přístup k 6000 archivních záznamů pořízených za posledních 9 let.
BBC se dopátrala lokace jedné z kamer a nechala ji odstranit. „Taková škoda, tenhle pokoj měl nejlepší zvuk,“ stěžoval si jeden sledující.
Hanlivý byznys
Jako by samotné video nestačilo, lidé v komentářích ještě diskutují o konverzacích, které nahrávané páry vedou, komentují jejich vzhled i sexuální výkon. Oslavují, když se dvojice pustí do akce a ženy nazývají courami.
A kolik tento nemorální byznys majitelům kamer vynáší? Podle BBC konkrétní podezřelý vydělal za necelý rok nejméně 453 tisíc korun. To je více než trojnásobek průměrného čínského ročního platu.
