Nepovedený syn norské princezny má další malér: Policie ho zadržela za vyhrožování nožem
Jakoby nestačilo, že je proti nejstaršímu synovi norské korunní princezny vzneseno 38 obvinění, ze kterých se bude zpovídat před soudem. Norská policie dnes oznámila, že problémového mladíka dnes zadržela kvůli podezření z ublížení na zdraví, vyhrožování nožem a porušení soudního příkazu.
Norská policie dnes oznámila, že v neděli zadržela nejstaršího syna korunní princezny Mette-Marit. Devětadvacetiletý Marius Borg Höiby čelí podezření z ublížení na zdraví, vyhrožování nožem a porušení soudního příkazu. Informovala o tom agentura Reuters.
Je to rebel
Nejde přitom o Höibyho první problém se zákonem. V úterý má stanout před soudem kvůli několika obviněním ze znásilnění a dalších trestných činů. Policie v dnešním prohlášení uvedla, že v souvislosti s nejnovějším obviněním požádá soudce o povolení ponechat Höibyho ve vazbě následující čtyři týdny.
Höiby byl dosud na svobodě před soudem, kde čelí mimo jiné obvinění ze čtyř případů znásilnění, stejně jako z domácího násilí, napadení a držení drog. Celkem je proti němu vzneseno 38 obvinění, k nimž by po nedělním zadržení mohla přibýt další; jeho právník je zatím odmítl komentovat, dodala agentura Reuters.
Höiby nepřiznává vinu v případech znásilnění a domácího násilí, ale přiznal se k některým méně závažným trestným činům, které hodlá podrobně vysvětlit u soudu, uvedl dříve jeho právní zástupce. Proces má trvat do 19. března a Höibymu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.
Řádil pod vlivem drog
Kauza začala v roce 2024, kdy policie označila Höibyho za podezřelého z fyzického napadení ženy, s níž měl vztah. Höiby v tehdejším prohlášení pro média přiznal, že ženě způsobil zranění, když byl pod vlivem kokainu a alkoholu, a poškodil její byt. Dodal, že svých činů lituje.
Höiby nemá v norské královské rodině žádnou funkci, protože se narodil v předchozím vztahu své matky Mette-Marit před svatbou s korunním princem Haakonem. Höiby je nejstarší ze tří dětí Mette-Marit; nynější norská princezna má s korunním princem Haakonem další dvě děti - dvaadvacetiletou princeznu Ingrid Alexandru, která se nedávno přestěhovala do Sydney za studiem, a dvacetiletého prince Sverre Magnuse.
Královská rodina je v Norsku obecně oblíbená, ale Höibyho případ vrhá stín na její pověst. Tu pošramotilo i zveřejnění další várky spisů ve spojení s americkým sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem, podle nichž Mette-Marit s Epsteinem udržovala nečekaně úzké vztahy, informoval norský tisk.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.