Neviděli jste Pavlu? Máma dětí zmizela neznámo kam
Zem se slehla po mámě dvou dětí Pavle Vorlíčkové (40). Žena žije s dětmi v azylovém domě Jonáš v České Lípě, odkud v pondělí kolem 07:00 odešla s tím, že si musí něco zařídit. Syny odvedla ke kamarádovi, aby je pohlídal, už si je ale nevyzvedla a do současnosti o sobě nikomu nepodala zprávu.
Pohřešovaná žena je podle policie 170 až 175 centimetrů vysoká, středně silné postavy. Má hnědé oči a středně dlouhé plavé vlasy odbarvené na blond. „Při odchodu z azylového domu, ve kterém v poslední době se svými dětmi žila, měla na sobě tmavý, dlouhý kabát a modré rifle,“ uvedla policejní mluvčí.
Naposledy byla žena podle policie spatřena svědkem v Praze kolem pondělního poledne. „Podle dostupných informací měla v úmyslu odjet autobusem zpět do České Lípy,“ uvedla Baláková. Policie žádá veřejnost o pomoc, pokud kdokoli pohřešovanou ženu viděl, může policii informovat na lince 158.
