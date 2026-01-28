Majitelé švýcarského baru kopou kolem sebe: My nic neprovedli, to ti ostatní
Majitelé švýcarského baru, kde při oslavách nového roku tragicky zahynulo čtyřicet, převážně mladých lidí, si u soudu nevidí do pusy. Zaujali pozici „Já nic, já muzikant“ a nejenže odmítají za tragédii převzít jakoukoliv odpovědnost, ale staví se do role oběti.
Jessica Morettiová (40), která dříve u soudu uvedla, že Cyane Panineová (†24) byla jako její sestra, najednou otočila. Mladou servírku, která tragicky zemřela v plamenech ohnivého pekla, drze nařkla, že požár způsobila ona.
Servírka prý ráda dělala show
Manželé jsou obžalováni z usmrcení, ublížení na zdraví a žhářství z nedbalosti a za viníka označili servírku Cyane Panineovou. Jacques Moretti (49) vypověděl, že Panineová s černou motocyklovou helmou na hlavě vylezla na ramena kolegy a držela dvě láhve šampaňského opatřené pyrotechnickými svíčkami, takzvanými magickými fontánami.
„Neupozornil jsem ji na žádná bezpečnostní pravidla. Nebezpečí jsme neviděli. Cyane to bavilo. Byla to show, ráda vystupovala,“ snaží se svalit vinu na servírku Moretti. Jeho manželka Jessica Morettiová prokurátorům řekla, že mladá servírka láhve ráda roznášela a dělala to z vlastní vůle. „Kdyby mě napadlo sebemenší riziko, zakázala bych to,“ kála se u soudu.
Únikový východ byl zamknutý
Přeživší svědci i rodina zesnulé tvrdí, že to byla právě Jessica Morettiová, kdo Panineové nařídil, aby nebezpečný kousek s pyrotechnikou provedla, a poskytla jí k tomu lahve značky Dom Pérignon i helmu.
U soudu byl Jacques Moretti konfrontován s tvrzením, že jeden ze zaměstnanců nevěděl, kde jsou hasicí přístroje. „Personál má více směn a možná jsem tyto informace zapomněl sdělit… Možná jsem zapomněl.“
Moretti také tvrdil, že únikové dveře omylem zamkl pracovník, který přivážel led. „Neměl bys utíkat, měl bys tu zůstat a nést odpovědnost,“ měl mu Moretti napsat v SMS zprávě. Pracovník to ale popřel: „Nezavíral jsem dveře, které už byly zamčené.“
„Také jsme oběti, ale ne ve stejné míře. Ztráta dítěte je to nejhorší, co se může stát,“ staví se do pozice oběti manželé.
