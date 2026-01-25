Pohřeb Libora (†54) zastřeleného v Chřibské: Slib starosty, kterému zachránil život!
Každému ochotně rád pomohl a zachránit přátele se pokusil i během pondělní střelby. Libor Cicvárek (†54) se během útoku Romana C. (†39) stal jedinou obětí. Včera se do kostela v Chřibské na Děčínsku přišli s hrdinou rozloučit kolegové, přátelé i sousedé.
Antonín Sedlák z chřibské farnosti, který obřad vedl, přidal i několik slov o osobním životě zesnulého otce dvou nyní již dospělých synů. Připomněl, že zesnulý byl známý tím, že nikomu neodmítl pomoc a požádal přítomné, aby se modlili za jeho duši. „Udělám vše, abych této rodině pomohl překonat nejtěžší období,“ slíbil ještě před mší starosta Jan Machač, kterého se právě Cicvárek snažil dostat do bezpečí před šíleným střelcem.
Motiv stále řeší
Střelec Roman C. útočil údajně kvůli sporu s jedním ze zaměstnanců úřadu, ale policie motivy hrůzného činu dál prověřuje. Přinesl si čtyři nelegálně držené zbraně, další dvě našli policisté u něj doma. Padnout mělo na 200 výstřelů a šest lidí bylo zraněno. Roman C. nakonec zbraň obrátil proti sobě.
