Sesuv půdy v kempu pohřbil i děti! Hrdinka varovala lidi, sama skončila pod zemí
Záchranáři pátrají na Novém Zélandu po sesuvu půdy v tábořišti po několika lidech. Mezi pohřešovanými jsou podle úřadů i děti. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Reuters, podle které Severní ostrov státu sužují silné deště. Tisíce lidí jsou kvůli nepříznivému počasí bez proudu, agentura píše také o evakuacích některých oblastí a uzavření silnic.
Půda se v tábořišti poblíž hory Maunganui sesunula přibližně v 9:30 ráno místního času (21:30 SEČ). Místo na severním pobřeží Nového Zélandu je podle Reuters populární mezi turisty. Stovky rodin, které na místě pobývaly, záchranné složky evakuovaly. Při tiskové konferenci potvrdili zástupci bezpečnostních složek, že pokračuje pátrání po osobách, které na místě zůstaly.
Podle velitele policejního okrsku Tima Andersona se pohřešují jednotky lidí. „Je možné, že se nám podaří najít někoho živého,“ sdělil médiím. Hasiči uvedli, že v troskách zaznamenali známky života, ale že kvůli obavám z dalších pohybů půdy nemohli zatím přistoupit k záchranné operaci. Zástupci vlády podle místních médií potvrdili, že mezi pohřešovanými jsou i děti. Nad postiženou oblastí nyní pátrají vrtulníky.
Novozélandský premiér Christopher Luxon na síti X uvedl, že spolu s ministry aktivně sleduje situaci v celém státě včetně události poblíž hory Maunganui. „Celá země je vděčná záchranářům, příslušníkům ozbrojených sil a všem, kteří se vystavují nebezpečí, aby zajistili bezpečnost obyvatel Nového Zélandu,“ doplnil a vyzval lidi, aby se v zasažených oblastech řídili nařízeními místních úřadů.
Podle agentury AP zavalila při dalším sesuvu půda také dům v nedaleké obci. Záchranné složky tam pátrají po dalších dvou pohřešovaných. Extrémní počasí poničilo i některé silnice a odřízlo několik malých obcí od okolního světa. Podle meteorologů se má situace dnes zlepšit.
Někteří se podle výpovědí svědků z kempu, který sesuv zasáhl, zachovali jako opravdoví hrdinové. „Jedna z žen, co je teď uvězněná pod zeminou, nás všechny zachránila,“ citoval výpověď svědka deník Daily Mail. „Okolo páté ráno to tu celé oběhla, všechny nás vzbudila a dostala nás pryč. Sama takové štěstí neměla,“ pokračoval.
O neštěstí promluvil i záchranář Mark Tangey, který byl na místě jako jeden z prvních. Na střeše zavalených umýváren prý viděl skupinu mužů s nářadím. „Snažili se tu střechu rozbít, protože zevnitř byly slyšet výkřiky prosící o pomoc,“ popsal děsivý pohled. „Připojili jsme se k nim a asi půl hodiny se je snažili dostat ven. Po patnácti minutách už jsme křik neslyšeli,“ pokračoval mrazivě.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.