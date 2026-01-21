Tragický osud po nehodě ve Španělsku: Zemřela celá rodina, naživu zůstala pouze holčička (6)

Rodina Zamoranových zemřela při nehodě vlaků.
Rodina Zamoranových zemřela při nehodě vlaků.
Cristina Alvarezová měla butik s oblečením.
Pepe Zamorano a vlevo bratranec Felix.
Péče o zraněné po tragické srážce vlaků na jihu Španělska (19.1.2026)
Autor: avi - 
21. ledna 2026
11:45

Šestiletá dívka se vracela s rodinou z Madridu, kde měla den plný zážitků a rodinné pohody. V tu chvíli netušila, že za pár minut se jí obrátí život vzhůru nohama a zůstane sirotkem. Seděla totiž ve vlaku, který se ve vysoké rychlosti srazil s jiným vykolejeným strojem, a během vteřiny přišla o celou rodinu.

Holčička přišla v mžiku o rodiče, bratra a bratrance. Tragédie se stala poblíž města Córdoba ve Španělsku v neděli kolem 18:40 místního času. Vlaková souprava firmy Iryo vykolejila a střetla se v plné rychlosti s protijedoucím strojem plným lidí. Děsivá nehoda si vyžádala nejméně 41 mrtvých.

Rodinný den skončil tragédií

Přátelé a blízcí vyhlásili pátrání po rodině dívky s obavou, že její další členové při nehodě zemřeli, informoval deník Daily mail. Bohužel přišly ty nejhorší zprávy. Rodiče dívky byly identifikováni jako Jose Zamorano a obchodnice Cristina Alvarezová, která měla v obci Punto svůj butik. Zemřeli spolu s 12letým synem Pepem Zamoranem a bratrancem Felixem Zamoranem.

Rodina se vracela z výletu v Madridu, kde zažila den nabitý událostmi. Navštívili zápas Real Madridu a muzikál Lví král.  

Malá dívka byla přes noc v péči policistů a údajně jako zázrakem vyvázla s lehkým zraněním. Nyní se zotavuje s babičkou v hotelu v Córdobě po šití tří stehů na hlavě. Není jasné, zda si uvědomuje tvrdou realitu.

Těla ležela stovky metrů od vlaku

Přátelé a kolegové rodiny vyjadřují na sociálních sítích upřímnou soustrast. „Je to obrovská ztráta pro všechny. Zpráva mě šokovala. Cristina byla moje spolužačka a znaly jsme se mnoho let,“ napsala srdceryvný vzkaz kamarádka dívčiny matky.

Úředníci uvedli, že někteří pasažéři vylítli oknem a silný náraz rozmetal těla stovky metrů od nehody. 

Rodina Zamoranových zemřela při nehodě vlaků.
Rodina Zamoranových zemřela při nehodě vlaků.
Cristina Alvarezová měla butik s oblečením.
Pepe Zamorano a vlevo bratranec Felix.
Péče o zraněné po tragické srážce vlaků na jihu Španělska (19.1.2026)

Video  Na východě Slovenska se srazily dva rychlíky, mnoho lidí utrpělo zranění  - Policie SR
Video se připravuje ...

Témata:
tragická nehodasrážka s vlakemnehoda vlakůrodinaŠpanělskoMadridReal MadridCórdobanehodaIryo
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud