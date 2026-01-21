Tragický osud po nehodě ve Španělsku: Zemřela celá rodina, naživu zůstala pouze holčička (6)
Šestiletá dívka se vracela s rodinou z Madridu, kde měla den plný zážitků a rodinné pohody. V tu chvíli netušila, že za pár minut se jí obrátí život vzhůru nohama a zůstane sirotkem. Seděla totiž ve vlaku, který se ve vysoké rychlosti srazil s jiným vykolejeným strojem, a během vteřiny přišla o celou rodinu.
Holčička přišla v mžiku o rodiče, bratra a bratrance. Tragédie se stala poblíž města Córdoba ve Španělsku v neděli kolem 18:40 místního času. Vlaková souprava firmy Iryo vykolejila a střetla se v plné rychlosti s protijedoucím strojem plným lidí. Děsivá nehoda si vyžádala nejméně 41 mrtvých.
Rodinný den skončil tragédií
Přátelé a blízcí vyhlásili pátrání po rodině dívky s obavou, že její další členové při nehodě zemřeli, informoval deník Daily mail. Bohužel přišly ty nejhorší zprávy. Rodiče dívky byly identifikováni jako Jose Zamorano a obchodnice Cristina Alvarezová, která měla v obci Punto svůj butik. Zemřeli spolu s 12letým synem Pepem Zamoranem a bratrancem Felixem Zamoranem.
Rodina se vracela z výletu v Madridu, kde zažila den nabitý událostmi. Navštívili zápas Real Madridu a muzikál Lví král.
Malá dívka byla přes noc v péči policistů a údajně jako zázrakem vyvázla s lehkým zraněním. Nyní se zotavuje s babičkou v hotelu v Córdobě po šití tří stehů na hlavě. Není jasné, zda si uvědomuje tvrdou realitu.
Těla ležela stovky metrů od vlaku
Přátelé a kolegové rodiny vyjadřují na sociálních sítích upřímnou soustrast. „Je to obrovská ztráta pro všechny. Zpráva mě šokovala. Cristina byla moje spolužačka a znaly jsme se mnoho let,“ napsala srdceryvný vzkaz kamarádka dívčiny matky.
Úředníci uvedli, že někteří pasažéři vylítli oknem a silný náraz rozmetal těla stovky metrů od nehody.
