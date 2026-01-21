Andrea utopila svých pět dětí: Exmanžel o ní mluví jako o milující a oddané ženě
Andrea Yatesová v roce 2001 utopila svých pět malých dětí během těžké poporodní psychózy. V roce 2006 byla shledána nevinnou z důvodu nepříčetnosti. Bývalý manžel Rusty nad ní nezlomil hůl a nadále ji navštěvuje v psychiatrickém zařízení, kde prý vedou hezké rozhovory.
Dne 20. června 2001 odešel inženýr NASA Rusty Yates jako každý jiný den do práce v Johnsonově vesmírném středisku. V tu chvíli netušil, že se mu za chvíli obrátí život vzhůru nohama.
Manželka Andrea Yatesová, která v té době bojovala s vážnou poporodní psychózou a schizofrenií, počkala, až manžel odejde z domu, a poté spáchala hrůzný čin.
Vraždou chtěla děti ochránit před peklem
Bývalá zdravotní sestra utopila v koupelně bezbranné děti: Noaha (7 let), Johna (5 let), Paula (3 roky), Luka (2 roky) a Mary (6 měsíců). Poté bezvládná tělíčka položila na postel a přikryla prostěradlem. Následně zavolala na tísňovou linku, aby nahlásila smrt svých dětí a taky Rustymu, aby se okamžitě vrátil domů.
Když policie dorazila do domu hrůzy v Texasu, Andrea se bez okolků přiznala: „Právě jsem zabila své děti.“ Díky schopnému právnímu týmu vyfasovala pobyt v psychiatrické léčebně místo trestu smrti.
Andrea nyní žije v psychiatrickém zařízení v Kerrville v Texasu, kde podle všeho stále trpí bludy. Psychiatrovi se svěřila, že děti zabila proto, aby je zachránila před věčným zatracením v pekle.
Andrea je prý milující a oddaná
I přesto, že se Rusty s Andreou rozvedl, stále ji navštěvuje v psychiatrické léčebně.
„Snažím se ji jednou za rok navštívit osobně, občas si píšeme zprávy a někdy si voláme. Andrea a já jsme spolu vždy dobře vycházeli. Je to období našeho života, na které oba vzpomínáme s láskou, a je to jediný člověk, se kterým o tom můžu mluvit,“ uvedl Rusty pro magazín People s tím, že společný osud je spojil navždy.
Dále podotkl, že neměl tušení, že by se něco podobného mohlo stát. Andrea prý byla vždycky starostlivá, milující a oddaná.
