Dívky se topily ve Vltavě: Jedna je v kritickém stavu! Policisté havarovali cestou k nim

Dívky na Českobudějovicku se topily ve Vltavě.
Dívky na Českobudějovicku se topily ve Vltavě.
Dívky na Českobudějovicku se topily ve Vltavě.
Dívky na Českobudějovicku se topily ve Vltavě.
Dívky na Českobudějovicku se topily ve Vltavě.
Aktualizováno -
17. ledna 2026
21:51
Autor: ČTK, jel - 
17. ledna 2026
21:41

Dvě dívky se v sobotu topily ve Vltavě v Českobudějovicku. Zachraňovali je kolemjdoucí a policisté. Jedna z dívek je ve velmi vážném stavu. Novináře o tom informoval mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.

Sami policisté při záchraně málem utopili dvě auta. Dva policisté byli převezeni do nemocnice, ale byli hned propuštěni, uvedl mluvčí. Zatím není jasné, zda se pod dívkami probořil led, nebo uklouzly. Policie proto varuje před vstupováním na led a také při pohybu kolem řeky kvůli náledí.

Video  Policisté havarovali cestou k topícím se dívkám. 
Video se připravuje ...

Dívky na Českobudějovicku se topily ve Vltavě.
Dívky na Českobudějovicku se topily ve Vltavě.
Dívky na Českobudějovicku se topily ve Vltavě.
Dívky na Českobudějovicku se topily ve Vltavě.
Dívky na Českobudějovicku se topily ve Vltavě.

Témata:
nemocniceledtopenípolicieČeské BudějoviceVltavaKritický stav
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Patri Malý ( 17. ledna 2026 22:18 )

Pomatenci a chytrolíni neumí ani jezdit, hlavně že poučují ostatní...

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud