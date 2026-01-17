Dívky se topily ve Vltavě: Jedna je v kritickém stavu! Policisté havarovali cestou k nim
Dvě dívky se v sobotu topily ve Vltavě v Českobudějovicku. Zachraňovali je kolemjdoucí a policisté. Jedna z dívek je ve velmi vážném stavu. Novináře o tom informoval mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.
Sami policisté při záchraně málem utopili dvě auta. Dva policisté byli převezeni do nemocnice, ale byli hned propuštěni, uvedl mluvčí. Zatím není jasné, zda se pod dívkami probořil led, nebo uklouzly. Policie proto varuje před vstupováním na led a také při pohybu kolem řeky kvůli náledí.
Video Policisté havarovali cestou k topícím se dívkám.
