Krásná servírka (†25) z baru smrti v Crans-Montana: Chtěla zažalovat majitele!?
Při novoroční tragédii ve švýcarském středisku Crans-Monatana zemřelo 40 lidí. Mezi nimi byla i servírka Cyane Panineová. Právě ona má být na fotografii s helmou na hlavě, jak drží láhev s prskavkou blízko stropu. Majitelka baru policii tvrdila, že pro ni Cyane byla jako sestra, podle rodiny je ale vše jinak! Servírka prý chtěla majitele žalovat kvůli vykořisťování!
Majitelka baru Jessica Morettiová policii popsala, že kolem půlnoci bylo v baru jen pár lidí. „Říkala jsem Cyane, že musíme přivést více lidí, aby se rozproudila zábava,“ uvedla Jessica. Kolem jedné hodiny ráno vyhecovala servírky, aby se posadily na ramena číšníků s lahvemi šampaňského a prskavkami, měla to být show pro zákazníky. Právě to ale zřejmě stálo za vznikem strašného požáru, při němž zemřelo 40 lidí a dalších více než 100 utrpělo zranění.
Chtěla je žalovat?!
Jessica uvedla, že pro ni Cayne byla jako rodina, byla totiž přítelkyně známého, kterého s manželem vychovali jako vlastního syna. Podle blízkých dívky je ale barmanka chtěla žalovat! Deník Bild uvedl, že starší dopisy, které Cayne psala svým rodičům ukazují, že vztah mezi ní a Morettiovými rozhodně nebyl tak růžový, jak manželé tvrdí. Barmanka si měla stěžovat na dlouhou pracovní dobu a špatné pracovní podmínky a dokonce majitele chtěla zažalovat.
Rodina Cayne navíc prostřednictvím právníků uvedla, že si zřejmě dívka nebyla nebezpečí vědoma, protože personál v baru neprošel žádným bezpečnostním školením.
