Smrt Mijušky (†7měs.) v banskobystrické nemocnici: Šokující slova příbuzné! A posun ve vyšetřování
Otřesná smrt teprve sedmiměsíční Mii v nemocnici v Banské Bystrici šokovala nejen Slovensko. Holčička měla totiž tělíčko pokryté modřinami, oděrkami a zraněný konečník. Policie zadržela matku dítěte a jejího přítele a následně čin překvalifikovala. Příbuzná uvedla, že Eva s miminkem nedávno utekla od otce Mijušky.
Holčičku do nemocnice přijali v noci z pondělí na úterý původně kvůli potížím s dýcháním. Rána se však Mijuška už nedožila. Lékařský personál si všiml, že miminko mělo na celém těle různá zranění a kontaktoval policii, která zahájila kvůli podezřelému úmrtí vyšetřování.
Kriminalisté ze Žiaru nad Hronom pak zadrželi matku dítěte Evu Terézii (20) a jejího partnera Davida (26), se kterým žena žila teprve od prosince. O den později policisté čin překvalifikovali na týrání blízké osoby a svěřené osoby a oba zatčené obvinili.
Utekla od otce dítěte!
Pro slovenský deník Nový Čas nyní promluvila příbuzná Evy Terézie. Uvedla, že s ní nebyla v úzkém kontaktu, na podzim jí ale pomohla v těžké situaci. „V říjnu nás Terka požádala o pomoc, když s malou utíkala od otce dítěte. Byly jsme pro ně s dcerou a odvezly je k její mámě,“ popsala příbuzná s tím, že od té doby opět s mladou dívkou v kontaktu nebyla, proto nechce raději spekulovat, co se stalo. „Mijušce to život nevrátí, ať odpočívá v pokoji, andílek,“ uzavřela s tím, že doufá ve spravedlivé vyšetření případu.
To je hrozné co si dospělí dovolí k bezbranému dítěti. Měl by být zvolen jiný zákon trestu pro tyto trýznitele.