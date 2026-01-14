Tragédie na Pelhřimovsku: Cyklista po střetu s autem zemřel
Smrtelná nehoda uzavřela v úterý večer silnici u Vystrkova na Pelhřimovsku. Po srážce s osobním autem tam zemřel cyklista, zraněním podlehl i přes rychlý zásah záchranářů.
Po střetu s osobním autem zemřel ve středu 14. ledna večer na Pelhřimovsku cyklista. Nehoda se stala po 19:00 na silnici 34 u Vystrkova. Její příčinu a okolnosti policie zjišťuje, uvedla mluvčí policie Jana Kroutilová.
„Cyklista utrpěl vážná zranění, kterým i přes pomoc záchranářů následně podlehl,“ dodala Kroutilová. Dechová zkouška u řidiče vozu alkohol neprokázala.
Loni při nehodách zemřelo na Pelhřimovsku pět lidí.
