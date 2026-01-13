V rakouských Alpách zemřel český chlapec (†12): Při lyžování ho smetla lavina
V Rakousku v Bad Gasteinu zemřel v úterý 12letý český chlapec. Při lyžování ve volném terénu ho zachytila lavina.
Záchranáři hocha vyprostili ze sněhu a poté se ho snažili asi 45 minut oživit. Bohužel, marně. Lékař záchranné služny už mohl jen konstatovat smrt.
Podle serveru Salzburg24 se lavina utrhla mezi sedmým a osmým pylonem lanovky Goldbergbahn ve středisku Sportgastein poté, co chlapec spolu s dalšími lyžaři vyjel do oblasti mimo slezdovku.
Záchranáři ho s pomocí posádky vrtulníku i očitých svědků události našli a vyprostili. Přesné kolonosti tragické nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování.
Video Záchranná akce v Alpách (27.11.2025)
