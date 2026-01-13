V rakouských Alpách zemřel český chlapec (†12): Při lyžování ho smetla lavina

13. ledna 2026
13. ledna 2026
V Rakousku v Bad Gasteinu zemřel v úterý 12letý český chlapec. Při lyžování ve volném terénu ho zachytila lavina. 

Záchranáři hocha vyprostili ze sněhu a poté se ho snažili asi 45 minut oživit. Bohužel, marně. Lékař záchranné služny už mohl jen konstatovat smrt. 

Podle serveru Salzburg24 se lavina utrhla mezi sedmým a osmým pylonem lanovky Goldbergbahn ve středisku Sportgastein poté, co chlapec spolu s dalšími lyžaři vyjel do oblasti mimo slezdovku.

Záchranáři ho s pomocí posádky vrtulníku i očitých svědků události našli a vyprostili. Přesné kolonosti tragické nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování. 

Video  Záchranná akce v Alpách (27.11.2025)  - Horská služba ČR
