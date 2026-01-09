Podivné chování majitelů švýcarského baru smrti se 40 mrtvými: Útěk s penězi a skrývání důkazů?!
Právník obětí silvestrovského neštěstí ve švýcarském baru v Crans-Montana obvinil majitele podniku ze skrývání důkazů. Podle něj měli v klíčové momenty zablokovat profily baru na sociálních sítích. Osudnou noc měla být ze dvojice majitelů v podniku jen Jessica, ta měla sbalit peníze a utéct. Při tragédii přišlo o život 40 lidí.
K příšernému požáru došlo během silvestrovských oslav ve švýcarském horském středisku Crans-Montana. Oheň se zřejmě rozšířil kvůli prskavce v šampaňském, která se dostala až příliš blízko ke stropu. Jeho majitelé Jaques (49) a Jessica (40) Morettiovi jsou podezřelí ze zabití z nedbalosti.
Podle Romaina Jordana, právníka, který zastupuje některé ze 116 raněných, museli mít i majitelé pochybnosti o bezpečnosti. Mezi půl čtvrtou a šestou ráno totiž vypnuli veškeré profily baru na sociálních sítích. „Proč by někdo myslel na něco takového přímo během těch největších záchranných akcí?“ citoval Jordana deník The Sun. Na profilech podle něj byla videa, kde Morettiovi propagovali bar jako místo pro novoroční oslavy.
„To uzamčení ukazuje, že i samotným majitelům došlo, že nejspíš zanedbali bezpečnost,“ pokračoval právník. To potvrdili i zaměstnanci baru. Dvojice, známá jen pod jmény Maxime a Sarah, prozradila, že školením o požární bezpečnosti se v baru moc času nevěnovalo. Radnice obce Crans-Montana navíc po incidentu přiznala, že bar neprošel povinnou každoroční inspekcí posledních pět let.
Majitelka utekla s hotovostí
Najevo navíc vyšly i další znepokojující skutečnosti. Podle výpovědí některých svědků se měla Jessica Morettiová v klíčový moment zachovat velmi podivně. Místo toho, aby pomáhala, měla sbalit tržbu a z baru utéct, informoval Daily Mail.
Během silvestrovského požáru, který zřejmě způsobila prskavka přiložená příliš blízko ke stropu obloženému akustickou pěnou, přišlo o život 40 lidí. Část z nich nebyla ani plnoletá. Zranění utrpělo dalších 116 lidí včetně Morettiové. Oba manželé jsou podezřelí ze zabití z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.