Šéfka hygieny srazila motorkáře a ujela? Policie Sedláčkovou obvinila, hrozí jí vězení
Policie obvinila ředitelku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evu Sedláčkovou kvůli loňské nehodě, při které na Zlínsku údajně srazila služebním autem motorkáře a od nehody ujela. Třiašedesátileté ženě hrozí za spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti, sdělila ve středu zlínská policejní mluvčí Šárka Trnková.
Na obvinění upozornil Český rozhlas (ČRo) i Seznam Zprávy, který loni zveřejnil, že řidičkou byla Sedláčková. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) požaduje po Sedláčkové vyvození odpovědnosti. Hygienička na hovory nereagovala. „Policisté služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Zlín sdělili obvinění řidičce osobního automobilu, která svým nedbalostním jednáním způsobila dne 19. 3. 2025 dopravní nehodu v katastru obce Kostelec u Zlína. Třiašedesátileté ženě tak hrozí za spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti,“ uvedla Trnková.
Informaci o obvinění potvrdilo ministerstvo zdravotnictví. „Ano, můžeme potvrdit, že ministerstvo zdravotnictví má informaci od paní ředitelky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k dispozici. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch situaci sleduje a je připraven se jí osobně věnovat v návaznosti na výsledky probíhajícího šetření,“ uvedla mluvčí ministerstva Renata Povolná.
„Jedná se o případ, který je v současné době předmětem šetření Policie ČR pro podezření na ublížení na zdraví z nedbalosti v souvislosti s dopravní nehodou. Z dosavadních informací vyplývá, že událost nemá souvislost s výkonem její funkce a jde o soukromou záležitost dotčené osoby. Ministerstvo v tuto chvíli vyčkává na další postup a na závěry policie,“ uvedla Povolná.
Vojtěch považuje situaci za závažnou. „Bude po ředitelce Krajské hygienické stanice Zlínského kraje požadovat vyvození osobní odpovědnosti. Vzhledem k tomu, že podle služebního zákona nemá ministr možnost ji přímo odvolat, další postup se bude odvíjet od kroků příslušných orgánů,“ sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chattová.
Jméno Sedláčkové se také objevilo v kauze bývalé poslankyně Margity Balaštíkové (dříve ANO, nyní pozastavené členství v hnutí). Balaštíková se podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy zřejmě snažila využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela.
Sedláčkovou opakovaně vyzval k rezignaci dřívější ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) i hlavní hygienička. Zabývala se jí i vládní služební komise, která může v závažných případech vedoucí pracovníky odvolat ze služebního místa nebo ukončit jejich služební poměr. Válek také nařídil kontrolu ve zlínské hygieně. Ředitelku kritizovali i někteří odboráři. Sedláčková ale nařčení opakovaně odmítla a na výzvy k odstoupení nereagovala.
Tak ujela od nehody nebo ne. Já jen že tato zmínka je jen v nadpisu. Jinak by k obvinění mělo přibýt I neposkytnutí pomoci a to není trest do jednoho roku