Pátrání po Jakubovi na Děčínsku: Doma nechal děsivý vzkaz, mobil a doklady!
Policie pátrá po 27letém Jakubovi Mrnkovi z Děčína. Doma nechal všechny své osobní doklady i mobil. Rodina má obavu o jeho zdraví a život kvůli vzkazu, který doma zanechal. Policie žádá o pomoc veřejnost. Jakékoli informace, které by mohly vést k nalezení pohřešovaného, mohou lidé hlásit na linku 158 nebo na kterékoli policejní služebně.
Hledaný je 180 až 185 centimetrů vysoký, střední postavy. Zdánlivě vypadá na 32 až 34 let. Má hnědočerné rovné vlasy a hnědé oči.
Muž byl naposledy viděn ve středu ráno, od té doby se nikomu neozval a nepodal o sobě žádnou zprávu. Policisté prověřují veškeré dostupné poznatky a možné lokality, kde by pohřešovaný mohl být.
