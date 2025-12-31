Drama na silvestrovské oslavě v Táboře: Muž se zřítil ze šestého patra!
Ošklivým způsobem se vyvinuly oslavy konce roku v panelovém domě v jihočeském Táboře. Přímo během silvestrovského večírku tam totiž ze šestého okna vypadl muž a utrpěl velmi vážná zranění. Do nemocnice musel být transportován vrtulníkem.
K nešťastné události došlo krátce po sedmé hodině večer Podle policejního mluvčího Jiřího Matznera zrovna v bytě v šestém patře probíhala oslava. Případem se podle něj vyšetřovatelé nadále zabývají.
Muž po pádu utrpěl velice vážná zranění. „Poskytli jsme mu neodkladnou přednemocniční péči a následně letecky transportovali do českobudějovické nemocnice,“ upřesnila pro Novinky.cz mluvčí záchranářů Kristina Vrkočová.
