Po hádce odešel z domu a zmizel: Muže z Kamenného Přívozu našli potápěči mrtvého

31. prosince 2025
15:17

Policie ukončila pátrání po muži z Kamenného Přívozu u Prahy. Po několika dnech ho potápěči objevili bez známek života ve vodním náhonu přímo v místě jeho bydliště. Okolnosti úmrtí nyní vyšetřují kriminalisté, příčinu smrti určí soudní pitva.

Policie odvolala pátrání po dvaačtyřicetiletém muži, který minulý týden v noci na středu odešel ze svého bydliště v Kamenném Přívoze v okresu Praha-západ a nedal o sobě vědět. Muže našli potápěči mrtvého ve vodním náhonu v místě bydliště. Informovala o tom na webu krajská policejní mluvčí Michaela Richterová.

„Dnes, tj. 31. prosince 2025, policisté opětovně pátrali, přičemž potápěči z Poříčního oddělení Slapy jej nalezli ve vodním náhonu, bohužel bez známek života,“ uvedla Richterová. Kriminalisté u zemřelého nařídili soudní pitvu pro zjištění přesné příčiny smrti.

Z domova odešel muž minulý týden v noci na středu po hádce s rodinným příslušníkem. Na policii se obrátil mužův bratr, který měl obavy o jeho život a zdraví.

